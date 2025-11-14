Koç Holding, 33. Anadolu Buluşmalarını Denizli'de Gerçekleştirdi

Koç Holding, Türkiye'nin farklı illerinden Koç Topluluğu bayilerini bir araya getiren geleneksel Anadolu Buluşmalarının 33'üncüsünü Denizli'de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu'nun bayileriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlediği geleneksel Anadolu Buluşmaları'nda 500'ü aşkın bayi bir araya gelirken, etkinliğin açılış konuşmalarını Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mehmet Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu yaptı.

Açıklamada açılıştaki görüşlerine yer verilen Ömer Mehmet Koç, dünya düzeninin büyük ölçüde değiştiğini belirterek, dünyada uzun süredir devam eden belirsizliğe dikkati çekti.

Koç, salgın sonrasında uluslararası siyasete hakim olan dinamiklerin İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninin büyük ölçüde değiştiğini açıkça gösterdiğini vurgularken, tüm zorluklara rağmen Koç Topluluğu'nun bayilerinin de katkısıyla başarılı sonuçlar elde etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Küresel ve ulusal ölçekteki gelişmeleri değerlendiren Koç, şöyle devam etti:

"Sulhun en kıymetli müşterek menfaat olmaktan çıktığı, uluslararası ilişkilerde istişarenin yerini kaba kuvvetin aldığı, ikili çıkar uzlaşılarının çok taraflı stratejik ittifaklara tercih edildiği, al-ver pazarlıklarının değerlerin önüne geçtiği, serbest ticaretin değil jeopolitik hesaplarla belirlenen gümrük vergileri ve kısıtlamaların esas olduğu, maalesef gittikçe artan risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor."

Koç, topluluk şirketlerinin ödediği vergilerin, devletin toplam vergi gelirleri içinde yaklaşık yüzde 8'lik bir paya sahip olduğunu aktardı.

Türkiye'nin yarınlarına yatırım yapmayı sürdürdüklerine dikkati çeken Koç, "Toplam kombine gelirimiz, gayri safi yıllık hasılanın yüzde 7'sini aşıyor. Şirketlerimiz de ülke ihracatının yüzde 7'sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Topluluk şirketleri tarafından ödenen vergilerin, devletin vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 8 mertebesinde." ifadelerini kullandı.

Koç, ciro büyüklüğü ve ihracat hacmine yönelik yaptığı değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük 10 şirketi arasında Tüpraş, Arçelik ve Ford Otosan olmak üzere üç lider şirketimiz bulunuyor. Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin piyasa değeri toplam piyasa değerinin yüzde 17'sini oluşturuyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin listelendiği Fortune Global 500'de bu yıl da ülkemizi tek temsil eden şirket Koç Holding."

Koç Topluluğu'nun 2026'da 100'üncü yaşını kutlayacaklarını anımsatan Koç, Cumhuriyet'le birlikte var olduklarını, Cumhuriyetle birlikte geliştiklerini ve büyüdüklerini vurguladı.

Koç, topluluk bayilerine ve ailelerine teşekkür ederek, "İkinci yüzyılımızda da bayilerimizle birlikte, yan yana yürüyeceğiz. Yüz yıldır olduğu gibi, yurdun dört bir yanında yine sizin varlığınızdan cesaret alıyor, gücünüzü gücümüz sayıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ettik"

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, küresel çapta giderek artan belirsizliklerin artık yeni gerçek olduğunu kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Çakıroğlu, son dönemde jeopolitik çatışmaların şiddetlenmesinin de küresel ekonomide istikrarın tesis edilmesine engel olduğunu işaret etti.

Söz konusu ortamda uzun vadeli stratejik hedeflerine odaklanarak çalışmayı sürdürdüklerini aktaran Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak ülkemize duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ettik. Gerçekleştirdiğimiz kombine yatırım tutarı bu yılın 9 ayında 2,6 milyar dolara ulaştı." değerlendirmelerinde bulundu.

Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun Cumhuriyet vizyonunun iktisadi açıdan hayata geçirilmesine liderlik etmiş Cumhuriyet kurumu olduğunu hatırlatarak, "Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak ve daima en iyisini başarma sorumluluğuyla, var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Hazinelerinin 46 farklı para birimini yönettiğini ifade eden Çakıroğlu, 61 ülkede, 130'dan fazla üretim ve satış şirketiyle faaliyet gösterdiklerini ve ofislerinde 45 dil konuşulduğunu belirtti.

Çakıroğlu, bayilere de kaynaklarını en iyi bildikleri alana, yani esas işlerine tahsis etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Denizli, Afyon, Aydın, Isparta, Muğla ve Uşak'ta 650'ye yakın bayi, mağaza ve banka şubesiyle hizmet verdiklerini ifade eden Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak müşterilerimize en etkin ulaşmaya, kişiselleştirilmiş çözümler sunmaya elbette devam edeceğiz. Ancak şunu özellikle vurgulamak isterim ki, sizlerin yıllardır müşterilerimizle kurduğunuz ilişki, topluluğumuzun rekabetçi gücü olmaya devam edecek."