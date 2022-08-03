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KOBİ'lerin kredilerde yaşadığı sorunlar Kavcıoğlu'na iletildi

KOBİ'lerin kredilerde yaşadığı sorunlar Kavcıoğlu'na iletildi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Üyelerimizin bizlere taşıdığı krediye erişimde yaşadığı sorunları TCMB Başkanı'na ilettik" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıya katılan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Üyelerimizin bizlere taşıdığı krediye erişimde yaşadığı sorunları TCMB Başkanı'na ilettik" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 65 Sektör Meclisi'nin Başkanları ve Üyelerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da toplantıya katılım sağladı.

"Krediye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade ettik"

Toplantıyı değerlendiren MTSO Başkanı Sadıkoğlu, "TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantımız oldukça verimli geçti. 65 Sektör Meclisi'nin ve 365 oda-borsanın aktardığı bankacılıkla ilgili yaşanan sorunları Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na ilettik. Özellikle KOBİ'lerin kur artışları, yüksek enflasyon ve hammadde fiyatlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle üretim maliyetlerinin yükseldiğini, bunun da sermaye kaybına neden olduğuna vurgu yaptığımız toplantıda, ticari kredilerin faizlerinin aşırı yüksek olduğunu ve limitlerin de yetersiz kaldığını ilettik. KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için reel finansmana ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, artan işletme sermayesi ihtiyacının da dikkate alınarak, can suyu mahiyetinde tedbirlerin şart olduğunu ve bankacılık sisteminde krediye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini ifade ettik. Toplantıda alınan kararların ülkemiz ekonomisi ve iş dünyamız adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

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