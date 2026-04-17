MTSO Başkanı Çakır'dan KOBİ'ler için 'Teknoloji Yatırım Bankası' çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla teknoloji odaklı bir 'Yatırım Bankası' kurulması gerektiğini belirterek, "Nasıl Ziraat Bankası tarımı destekliyorsa, KOBİ'lerin dönüşümünü destekleyecek bir yapıya ihtiyaç var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB iş birliği ve MTSO ev sahipliğinde düzenlenen 'KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programı', KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol ile çok sayıda finans ve iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Çakır, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon KOBİ bulunduğunu belirterek, bu işletmelerin ekonominin temel direğini oluşturduğunu söyledi. Sağlanan desteklerin önemli olduğunu ancak KOBİ sayısının fazlalığı nedeniyle yetersiz kaldığını ifade eden Çakır, "Ciddi kaynaklar dağıtılıyor ancak bu kaynaklar geniş kitlelere yayıldığı için etkisi sınırlı kalıyor. Bu nedenle doğru firmaları seçip daha güçlü desteklemeliyiz" diye konuştu.

"Büyüme potansiyeli olan firmalara odaklanmalıyız"

KOBİ'lerin farklı yapılara sahip olduğunu dile getiren Çakır, büyüme potansiyeli yüksek işletmelerin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çakır, "Gerçekten üretip büyüyen firmalarla, finansmana ihtiyacı olmayan ya da verim üretmeyen yapıları ayırmak zorundayız. Odağımız ülkeye katma değer sağlayan işletmeler olmalı" ifadelerini kullandı.

Yeşil ve dijital dönüşümün artık zorunluluk haline geldiğini belirten Çakır, bu süreçte en kritik unsurun finansman olduğuna dikkat çekti. Çakır, "Bu dönüşümü gerçekleştirecek firmaları analiz eden, uzun vadeli finansman sağlayan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti sunan teknoloji odaklı bir yatırım bankasına ihtiyaç var. Bu yaklaşım kurumsal değil, ulusal bir politika haline gelmeli" dedi.

KOBİ'lerin sürdürülebilirliğinin önemine de değinen Çakır, gençlerin iş kurmaya mesafeli olduğuna dikkat çekerek mevcut işletmelerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Finansman imkanları genişletildi"

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise konuşmasında kurumun destek mekanizmalarına ilişkin bilgi verdi. KOBİ'lerin küresel değişime uyum sağlaması için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten İbrahimcioğlu, finansman imkanlarının genişletildiğini ve sahadan elde edilen veriler doğrultusunda yeni destek modellerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

İbrahimcioğlu, KOSGEB'in bugüne kadar yüz milyarlarca liralık destek sağladığını belirterek, Mersin'in de bu desteklerden önemli ölçüde yararlandığını kaydetti. Desteklerde istihdam, ihracat ve üretim odaklı büyümenin önceliklendirildiğini sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı