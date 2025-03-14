KOBİ'lere Yeşil İnovasyon Desteği Başlıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve TÜBİTAK iş birliğinde KOBİ'lerin yeşil inovasyon ve teknoloji dönüşümünü hızlandıracak yüzde 90 hibeli mentörlük desteği başlıyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Firmalarımız yeşil inovasyonla rekabet gücünü artıracak, biz de yol gösterici olacağız" dedi.

ATSO, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından uygulamaya konulan 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine rehberlik edecek. ATSO, TR61 bölgesinde TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen ilk ve tek uygulayıcı kuruluş olarak imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ'lere yeşil inovasyon ve teknoloji dönüşümü konusunda mentörlük hizmeti sunacak.

ATSO, 22 uygulayıcı kuruluştan biri oldu

TÜBİTAK TEYDEB tarafından duyurulan 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı'na çözüm ortağı olarak başvuran ATSO, ilgili kurullar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2024 yılı ikinci programına proje başvurusu kabul edilen 22 uygulayıcı kuruluştan biri oldu. Program kapsamında ATSO üyesi firmalar, akademisyenler ve oda personelinden oluşan 18 kişilik mentör havuzu aracılığıyla KOBİ'lere altı ay süreyle destek verilecek.

KOBİ'lere yeşil dönüşüm yol haritası

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının belirli sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji depolama ve dönüşüm sistemlerinin yaygınlaşması, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi uygulamalarının sanayi üretiminde öncelik haline gelmesi gerekiyor" dedi.

Proje kapsamında KOBİ'lerin yeşil inovasyon alanında mevcut durumlarının analiz edileceğini ve dönüşümlerine rehberlik edileceğini ifade eden Hacısüleyman, "Program kapsamında üye firmalarımıza yeşil inovasyon konusunda uzman mentörlerle danışmanlık hizmeti, yeşil dönüşüm yol haritalarını oluşturma, teknoloji entegrasyonunun sağlanması ve kamu kurumları tarafından sunulan hibe, teşvik ve fonlardan yararlanmaları konusunda rehberlik edeceğiz" diye konuştu.

Hacısüleyman, "Firmalarımıza yeşil teknolojilere uyum sağlarken, aynı zamanda sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulması, tedarik zinciri ve kapasite geliştirme süreçlerinin gözden geçirilmesi konusunda da destek sağlayacağız" dedi.

"TÜBİTAK desteği ile yüzde 90 hibe"

ATSO, KOBİ'lere sunacağı danışmanlık hizmetlerinin yüzde 90'ını hibe olarak karşılayacak. Destek süreci en fazla altı ay sürecek ve proje başına 250 bin TL'ye kadar fon sağlanacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı ve 2023'te yayımlanan Sınırda Karbon Düzenlemesi nedeniyle ihracat faaliyeti yürüten firmalar için teknoloji tabanlı yeşil dönüşümün zorunluluk haline geldiğini hatırlatan Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dünya genelinde 2050 yılında net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm konusunda farkındalıklarını ve yetkinliklerini artırmaları gerekiyor. Biz de oda olarak yeşil dönüşüme yönelik ulusal ve uluslararası projeler, konferanslar, çalıştaylar ve zirve etkinlikleri düzenleyerek firmalarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

"Yeşil teknolojilere adaptasyon hızlandırılacak"

Hacısüleyman, ATSO'nun üye firmalara yeşil dönüşüme hızlı adaptasyon sağlamaları için destek sunmaya devam edeceğini belirterek, "ATSO olarak TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden üyelerimizin maksimum fayda sağlamasını hedefliyoruz. Projenin hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sağlayan odamız profesyonellerine, program kapsamında mentör olarak görev alacak uzmanlara, akademisyenlere, proje başvurusunu titizlikle değerlendiren TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın'a, TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan'a ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek'e teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA