KOBİ'lere Yeni TOBB Nefes Kredisi Desteği

KOBİ'lere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Bankalar el ele verdi. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir Tobb Nefes Kredisi'ne imza attılar. Tobb Nefes Kredisi'ne başvurular 8-9 Temmuz tarihi itibariyle başlıyor.

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi şirketler TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak. Bu yeni TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Hisarcıklıoğlu: "En büyük sıkıntı finansmana erişim"

KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması firmaların işletme sermayelerini azaltıyor. Nakit ve mal akışının yavaşlamasına, ekonominin daralmasına neden oluyor. Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıyor ve yüksek enflasyonla mücadeleyi güçleştiriyor. Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ'lere destek olmak üzere TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık. Kobilere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ni gelecek hafta içinde başlatıyoruz. TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi tüm şirketlerimiz başvurabilir. Kredi Garanti Fonu'nun ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Özegen: "Öz kaynaklarımızla kefil oluyoruz"

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen ise KGF olarak şu ana kadar yaklaşık 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdiklerini açıkladı. 558 bin firmaya kefil olduklarını vurgulayan Özegen, "KGF dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş. TOBB başta olmak üzere, KOSGEB ve 29 paydaş bankanın ortak olduğu bir yapıdan oluşuyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermek için yeni uygulamaya alacağımız TOBB Nefes Kredisi'nde KGF olarak öz kaynak desteğimizle kredilere kefil olacağız. Kefalet oranımız yüzde 80 olacak" dedi.

TOBB Nefes Kredisi

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak. Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir. - ANKARA