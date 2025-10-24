KOBİ'lere Güç Katan Destekler Projesi Samsun'da Başladı

Pluxee Türkiye ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından hayata geçirilen "KOBİ'lere Güç Katan Destekler" projesinin ilk etkinliğine Samsun ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, KOBİ'lerin finansal destekler, dijitalleşme, insan kaynakları, operasyonel verimlilik, çalışan deneyimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda farkındalığını artırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere 27 Haziran'da kutlanan Dünya KOBİ Günü'nde çevrim içi ortamda başlatılan projede ilk adım atıldı.

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun (ORKASİFED) ev sahipliğinde Samsun'da düzenlenen etkinliğe, başta KOBİ'ler olmak üzere iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, ColendiBank Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu'nun moderatörlüğünde panel düzenlendi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen "Küresel Sistemde Dönüşüm ve Etkileri", Yeminli Mali Müşavir ve Sistem Global Danışmanlık Şirketler Grubu Bölge Ortağı Soner Türküm "Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanma İncelemeleri ve Risk Analizi ile Mükellef Seçimi", Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt da "Pluxee'nin Vergi Avantajları" oturumlarında KOBİ'lere bilgi verdi.

Etkinliğin son bölümünde yapılan çalıştayda ise katılımcılara paneldeki konularla ilgili sorular sorulup, görüşleri alındı.

"Samsun Türkiye için önemli bir potansiyele sahip"

Açıklamada etkinlik açılışındaki görüşlerine yer verilen Koray Bozkurt, Samsun'un üretim gücü, güçlü altyapısı ve insan kaynağıyla Türkiye için ekonomik ve sosyal anlamda önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

TÜRKONFED ile KOBİ'lere güç katmak üzere çıktıkları yolculuklarında ilk toplantılarını Samsun'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirten Bozkurt, "Pluxee olarak inanıyoruz ki, Samsun'daki işletmelerin dijitalleşme, çalışan bağlılığı ve yan hak yönetimi alanında güçlenmesi sadece bu bölgeye değil, Türkiye'nin geleceğine de değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, maliyetleri yönetirken çalışanını elde tutabilmenin, KOBİ'ler için önemli bir sorun teşkil ettiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Biz de Pluxee olarak tam bu noktada devreye giriyoruz. Dijital ve kişiselleştirilebilir çözümlerimizle, işverenler hem SGK, gelir vergisi ve KDV avantajlarıyla maliyetlerini azaltabiliyor hem de çalışanını memnun edebiliyor. KOBİ'ler bizim ekosistemimizin kalbi. Müşterilerimizin yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyorlar. Bugün hem tasarruf sağlayan hem de çalışan bağlılığını artıran çözümlerle KOBİ'lerin büyüme yolculuğunda yanlarındayız. Yemek kartından hediye çözümlerine, yakıt desteğinden dijital yönetim araçlarına kadar her alanda onların işini kolaylaştırıyoruz."

"KOBİ'lere desteği sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Çiftçi de Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99,7'sini oluşturan KOBİ'lerin ekonomik büyümenin en güçlü dinamosu olduğunu, yerel kalkınmaya ve toplumsal refaha katkı sağladığını belirtti.

KOBİ'lerin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna destek olmayı yalnızca bir ekonomik gereklilik değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu projemizle işletmelerimizin farkındalığını artırmayı, kamu ve özel sektörün sunduğu finansal, dijital, operasyonel destekleri KOBİ'lerle buluşturmayı ve bu desteklerin sahada somut bir etki yaratmasını sağlamayı hedefliyoruz. KOBİ'lerin güçlendiği, üretimin ve istihdamın arttığı sürdürülebilir bir Türkiye ekonomisi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

"Hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz"

ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semrin Kaleli ise KOBİ'lerin esnek yapıları ve pratikliği sayesinde ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde ülke ekonomisine ve refahına büyük katkı sağladıklarını aktardı.

Kaleli, "Bölge ekonomisini yerelden güçlendirmek, KOBİ'lerin dayanıklılığına ve dönüşümüne rehberlik etmek, kadınların ve gençlerin üretim süreçlerindeki etkinliğini artırmak, Anadolu sanayisinin rekabet gücünü kalıcı şekilde büyütmek ve nihayetinde güçlü bir Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.