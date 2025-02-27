KOBİ Destek Merkezi Hizmete Girdi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde kurulan KOBİ Destek Merkezi, özelleşmiş eğitim ve profesyonel danışmanlık hizmetleriyle işletmelere değer katmak amacıyla hizmete başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ'ler için önemli bir adım atıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde, hayata geçirilen KOBİ Destek Merkezi, özellikle turizm ve su ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik çözümler sunuyor.

KOBİ Destek Merkezi, firmaların büyümesini ve rekabet gücünü artırmasını sağlamak amacıyla danışmanlık, eğitim, pazara erişim desteği ve girişimcilik alanlarında çözümler sunuyor. Destek kapsamında, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel eğitim programları düzenlenirken, uzman desteğiyle kurumsal gelişimlerine katkı sağlanıyor. Ayrıca, uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yakalamak isteyen firmalara dış ticaret istihbaratı desteği veriliyor. Yeni girişimciler için sunulan iş modeli geliştirme ve mentorluk hizmetleri ile de bölgedeki işletmelerin sürdürülebilir büyümesi hedefleniyor.

40 firma için kurumsal teşhis çalışması yapılacak

KOBİ Destek Merkezi'nin gerçekleştireceği teşhis çalışmaları ile Kastamonu ve Sinop'ta toplam 40 firmanın güçlü ve zayıf yönleri analiz edilerek gelişim alanları belirlenecek. Bu çalışma sayesinde işletmelere özel çözümler sunularak büyümeleri ve pazar paylarını artırmaları desteklenecek.

Gelişimleri için profesyonel destek almak isteyen işletmelerin Kastamonu'da KUZKA Hizmet Binası'nda ve Sinop'ta Yatırım Destek Ofisinde faaliyetlerine başlayan KOBİ Destek Merkezi ile iletişime geçebileceği belirtildi. - KASTAMONU