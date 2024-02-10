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KMTSO Başkanı: Kahramanmaraş'ta Savunma Sanayi Yatırımı Daha da Büyüyecek

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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ Fabrikası'nın üretime başlamasının ardından daha büyük bir savunma sanayi yatırımı düşündüklerini belirtti.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, "Biz Kahramanmaraş'ta çok daha büyük bir savunma sanayi yatırımı düşünüyoruz" dedi.

Asrın Felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek TUSAŞ Fabrikası üretime başlamak için gün sayıyor. TUSAŞ tarafından hayata geçirilen söz konusu fabrikada üretim 22 Şubat'ta düzenlenecek törenle başlayacak.

Hayata geçirilecek olan yatırım hakkında konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, "İnşallah 22 Şubat'ta TUSAŞ'ın kurmuş olduğu tesislerin resmi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Ama biz Kahramanmaraş iş dünyası olarak dedik ki bu yatırım Kahramanmaraş için yeterli değil. Biz çok daha büyük bir savunma sanayi yatırımı düşünüyoruz Kahramanmaraş'ta. Bizim bu talebimiz de sağ olsun Savunma Sanayi Başkanımız tarafından uygun görüldü. 22 Şubat'ta geldiği zaman Savunma Sanayi Başkanımız, iş dünyamızın kurmuş olduğu şirket ile ortak bir protokol sözleşmesi imzalayacağız. Cumhurbaşkanımız geldiğinde de zaten zikretti, Ankara'dan sonra Kahramanmaraş savunma sanayinin ikinci büyük kenti olacak. Ben inanıyorum ki bu yatırım ile beraber birçok kümelenmeler, birçok tedarikçilerle beraber Kahramanmaraş'ta kabuk değişimi yaşanacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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