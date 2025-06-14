Klima Kullanım Artışı Elektrik Dağıtım Şebekesini Tehdit Ediyor

Yaz aylarında klima kullanımına bağlı artan elektrik yükünün yoğun olduğu bölgelerde, şebeke ve trafo kapasitelerinin kontrol edilmesi, yetersiz iletken ve kablo kesitleri ile transformatör güçlerinin hızla artırılması gerekiyor.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle mesken ve ticarethane grubunda klima kullanımından kaynaklanan dönemsel yük artışları, alçak gerilim şebekelerinde ve transformatör kapasitelerinde aşırı yüklenmelere neden oluyor.

Bu durum elektrik dağıtım şebekesinin stabilitesini tehdit ederken TEDAŞ, tedarik sürekliliğini sağlamak ve klima yüklerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla elektrik dağıtım şirketlerine kapsamlı yazı gönderdi.

Bu kapsamda elektrik dağıtım şebekesinin güvenilirliğini artırmak için bölgelerin yük profilleri ve yıllık yük artış eğrilerinin dikkate alınarak, klima yüklerinin yoğun olduğu bölgelerde şebeke ve trafo kapasitelerinin kontrol edilmesi, yetersiz iletken ve kablo kesitleri ile transformatör güçlerinin hızla artırılması gerekiyor.

Sürekli elektrik için OSOS verilerinin titizlikle izlenmesi gerekiyor

TEDAŞ tarafından dağıtım şirketlerine mevsimsel yük değişimlerinin yaşandığı bölgelerde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) üzerinden transformatör yük değerlerinin titizlikle izlenmesi, kapasite sorunu durumunda transformatörler arası yük aktarımı veya güç artırımı yapılması talimatı verildi.

Ayrıca, mevsimsel yük değişimi yaşanan transformatörlerin alçak gerilim çıkışlarında puant zamanlarda yük ölçümü yapılarak çıkışlar veya transformatörler arası yük dengelemesinin gerçekleştirilmesi, sigorta atmaları veya şalter açmalarında yük ölçümüyle kesinti nedenlerinin tespit edilmesi ve uygunluk kontrolünün yapılması gerekiyor.

Şebeke ekipmanlarında önleyici bakım vurgusu

Şebeke ekipmanlarına düzenli önleyici bakım uygulanarak olası arızaların önüne geçilmesi, ekonomik ömrünü tamamlamış veya kapasite kısıtı oluşturan şebeke ekipmanlarının yenilenmesi bekleniyor.

Klimaların indüktif yüklerinden kaynaklanan reaktif güç artışını azaltmak için dinamik kompanzasyon sistemlerinin kullanılması, kaynaktan uzak bölgelerde gerilim dalgalanmalarını dengelemek için On-Load Tap Changer (OLTC) özellikli transformatörlerin tercih edilmesi ve transformatör ile hatlarda termal kameralarla arıza önleyici izleme yapılması gerekiyor.

Son olarak kullanıcıların enerji verimliliği kapsamında verimli klima ve benzeri ürünleri kullanması önem arz ediyor.

Elektrik tedarikinin sürekliliği için adım atıldı

TEDAŞ, elektrik dağıtım şebekesinin iklim değişikliği ve artan klima yüklerine karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinin, belirtilen önlemleri hızla hayata geçirmesiyle şebekenin güçlendirilmesi ve kullanıcıların kesintisiz enerjiye ulaşması amaçlanıyor.