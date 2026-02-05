KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, 29. EMITT Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Önümüzdeki kısa günler içerisinde yine Türkiye'nin farklı illerinde işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak." dedi.

Dünyanın sayılı turizm organizasyonlarından 29. EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışında konuşan Ataoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "KKTC'den o gün orada bulunan şampiyon meleklerimize de rahmet diliyorum. Bütün temennimiz, böyle olayların yaşanmaması ve böyle olayların yaşandığı dönem içerisinde de acıların olmayacağı şekilde önlemlerin alınmasıdır." şeklinde konuştu.

KKTC olarak her zaman her platformda kendilerini açıkça anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

"KKTC'nin anlatmakla değil yaşamakla anlaşılabilecek bir ülke olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımıza da çok teşekkür ederim. EMITT Fuarı'nda çok büyük bir katkısı var. 'Ada Kıbrıs Projesi'nin lansmanını gerçekleştirdiğimizde de İstanbul'da bizlerle birlikte olan ve bunu başlatmış olduğumuz işbirliğiyle taçlandıran Türk Hava Yolları yetkililerine canıgönülden teşekkür etmek isterim. Pegasus Hava Yolları da aynı değerde ciddi bir katma değer koymuştur. Uçak bilet fiyatlarındaki yüksek rakamların istediğimiz şekle gelebilmesiyle ilgili başlatmış olduğumuz ve meyvelerini de aldığımız bir çalışmaydı."

"Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak"

Fikri Ataoğlu, ülkelerinde turizmin daha ileri gitmesiyle ilgili çalışmaları anlatarak, "2016'da Türkiye'nin farklı illerinde yapmış olduğumuz KKTC'yi tanıtıcı etkinlikler gibi, önümüzdeki kısa günler içerisinde de yine Türkiye'nin farklı illerinde işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs'ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Ülkelerindeki sağlık turizmi ile ilgili de oldukça çaba sarf edildiğini dile getiren Ataoğlu, KKTC'de turizmin artık 12 aya yayıldığını belirtti.

Ataoğlu, Türkiye'de KKTC'nin tanıtımıyla ile ilgili çalışmaların önemini vurgulayarak, "Bir taraftan Antalya'daki binamızın, bir taraftan da İstanbul'daki belirlenen yerin Kıbrıs kültürünü yaşatmasını hedefliyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta bizlere verilen Ankara Beypazarı'nda bir konağın, Kıbrıs kültürüne yönelik gastronomi ve kültürle anılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.