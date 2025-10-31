Haberler

KKTC'de Uluslararası Baklava Festivali Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk baklavası, 2-3 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Uluslararası Baklava Festivali ile tanıtılacak. Festival, baklava ustalarının gösterimleri ve çeşitli tatlıların sergilenmesi ile bir kültür şölenine dönüşecek.

Türkiye'nin dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan Türk baklavası, 2-3 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tanıtılacak.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Baklava Festivali, 2 Kasım'da KKTC'de gerçekleştirilecek.

"KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı" ve "Girne Belediyesi" destekleriyle Girne Antik Liman'da düzenlenecek festival, KKTC'den ve Türkiye tatlı sektöründen üst düzey katılıma sahne olacak.

Türkiye'nin AB'den ilk coğrafi işaret tescili alan dünyaca ünlü lezzeti baklava ile KKTC'nin önde gelen tatlılarının bir arada tanıtılmasını hedefleyen festival, aynı zamanda bir kültür şölenine dönüşecek.

Türkiye'ye özgü olan ve aralarında fıstıklı, cevizli, midye, şöbiyet, havuç dilimi ve soğuk baklava gibi 60 çeşit tatlının sergileneceği festivalde, KKTC'den de onlarca çeşit tatlı beğeniye sunulacak.

Ünlü baklava ustalarının hünerlerini sergileyeceği festivalde, Türk baklavasının üretimden tüketime yolculuğu anlatılacak. Etkinlikte halk oyunları ve iki ülkeye özgü folklorik motifler de sergilenecek.

Festival kapsamında 3 Kasım'da Gazimağusa'da 10 bin dilim baklava dağıtılacak.

"Baklavayı KKTC'den bir kez daha dünya vitrinine çıkartacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, KKTC'de bir kültürün, emeğin, alın terinin ve geleneğin bayramını yaşayacaklarını belirterek, baklavanın, Türk mutfağının en değerli mirası olduğunu söyledi.

Baklavanın, yüzyıllardır Türk ustalarının ellerinde yoğrulduğunu, Türk sofralarının bereketi olduğunu ve bayramların ve düğünlerin simgesi haline geldiğini kaydeden Yıldırım, "Baklava Türk'tür çünkü onun hamurunda Anadolu'nun emeği, şerbetinde Mezopotamya'nın bereketi, ustalığında Osmanlı saraylarının inceliği vardır. O yüzden 'baklava, Türk el emeğiyle, yüreğiyle ve ustalığıyla dünyaya kazandırılmış bir lezzettir' diyoruz. İşte bu lezzeti KKTC'den bir kez daha dünya vitrinine çıkartacağız." açıklamasında bulundu.

???????Yıldırım, KKTC'nin turizm başkenti Girne'de düzenlenecek festivalin Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşliğin altını bir kez daha çizeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı

Mide bulandıran olay! Muavin 16 yaşındaki çocuğu otobüste taciz etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.