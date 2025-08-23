KKM Uygulaması Sona Erdi, Bakan Şimşek Finansal İstikrarı Güçleneceğini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek programlarının önemi hedeflerinden birine daha ulaştıklarını belirterek, "Önemli bir şartlı yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gece saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak sonlandırılan Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesabı uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programlarının önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını vurgulayarak, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek" ifadelerini kullandı.

"KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek"

Şimşek, "Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir şartlı yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" açıklamasında bulundu. - ANKARA