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KKM Hesapları 10 Milyar Lira Azaldı

KKM Hesapları 10 Milyar Lira Azaldı
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BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduat hesaplarında yaşanan düşüş devam ederek 1 trilyon 564 milyar liraya geriledi. Toplam mevduat ise artış gösterdi.

(ANKARA) - Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduat (KKM) hesapları, 10 milyar 441 milyon lira azalarak 1 trilyon 564 milyar 311 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,88'ini oluşturdu. KKM'de geçen hafta 19 milyar 692 milyon liralık bir gerileme olmuştu.

BDDK, haftalık bültenini yayımladı. Buna göre; 13 Eylül haftasında sektörün kredi hacmi 64 milyar 584 milyon artarak 14 trilyon 687 milyar 686 milyon liraya çıktı.

Toplam mevduatta artış

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen haftaki düşüşün ardından 309 milyar 416 milyon lira artarak 17 trilyon 613 milyar 411 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 13 Eylül itibarıyla 16 milyar 866 milyon lira artışla 1 trilyon 817 milyar 399 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 461 milyar 351 milyonu konut, 80 milyar 790 milyonu taşıt ve 1 trilyon 275 milyar 257 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 5 milyar 781 milyon lira artarak 1 trilyon 857 milyar 37 milyon liraya yükseldi.

KKM'de gerileme yavaş sürüyor

Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları, 10 milyar 441 milyon lira azalarak 1 trilyon 564 milyar 311 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,88'ini oluşturdu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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