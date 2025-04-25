KKM'den Çıkış Süreci Devam Ediyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış sürecinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL'ye geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon TL azalarak 707 milyar TL'ye geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu" dedi.