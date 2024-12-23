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Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı

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Kızılay, Doğanay'ın uzun yıllardır atıl durumda olan ve 7 yıldır çalışmayan Adana'daki fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı. Tarihi satın alma sonrasında Kızılay'dan yapılan açıklamada "Çok yakında sağlıklı şalgam, limonata ve soğuk çay ürünlerini tüketicimizle buluşturacağız" ifadeleri yer aldı.

Kızılay, 7 Eylül 2023 tarihinde Doğanay Şalgam'ın sahipleri Remzi ve Rafet Doğan'ın Adana'daki fabrikası ile şirketini satın almaya karar verdi ve Doğanay kardeşler ile Kızılay arasında bir satın alma sözleşmesi imzalandı. Gizlilik maddesinin de yer aldığı sözleşmeye göre, Doğanay kardeşlerin DGNY Tarım ve Hayvancılık Şirketi ile bu şirkete ait fabrika 10 milyon Euro'ya (Yaklaşık 370 milyon TL) satın alındı. Önce 2 milyon Euro'nun ödeneceği, sonraki iki ay içinde de kalan 8 milyon Euro'nun Kızılay tarafından ödeneceği ifade edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kızılay'ın 10 milyon avroya satın aldığı fabrika uzun süredir atıl durumdaydı. Doğanay kardeşlerin uzun süredir ekonomik sıkıntı yaşadığı iddia ediliyordu.

"BEN ŞALGAM İŞİNİ BIRAKTIM"

Remzi Doğanay gazeteye yaptığı açıklamada "Ben şalgam işini bıraktım. Biz iki kardeşiz. Kardeşim Rafet kötü hastalığa yakalandı. O hastalığa yakalanınca ben yalnız kaldım. İşleri tek yürütmek zor oldu. Fabrikayı da Kızılay almak istedi. Ben şimdi kendi işlerim ile meşgulüm. Fabrika çalışır vaziyetteydi, fabrikaya girince uzaya girmiş gibi oluyordunuz" dedi.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kızılay'dan yapılan açıklamada ise fabrikanın 10 milyon Euro'ya satın alındığı doğrulanarak şu ifadelere yer verildi; "Uzun yıllardır atıl durumda olan ve 7 yıldır çalışmayan Adana'da yer alan fabrikayı satın alarak ekonomiye kazandırdık. …Doğanay markası, 7 sene önce bu fabrikayı kapatmıştı. Biz ise bu önemli tesisi gerekli bakım ve onarımlardan geçirerek 10 milyon avroluk bir yatırımla yeniden üretime aldık. Çok yakında sağlıklı şalgam, limonata ve soğuk çay ürünlerini tüketicimizle buluştururken, önümüzdeki dönemde de sporcu içecekleri, smoothieler, meyveli süt ve enteral beslenme ürünleri gibi yeni kategorilerde de tüketicilere hitap edeceğiz."

Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Bu Kızılay bildiğin özel bir şirkete döndü. Depremde çadır satar, şalgam suyu fabrikası alır. Akp Türkiyesi nin özeti.

Yorum Beğen135
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Haber YorumlarıSeydo:

Akp Türkiye’yi istila ediyor.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Çalışmayan atıl durumdaki bir fabrikayı böylesine büyük bir parayla almak da neyin nesi, birilerini zengin etmek içindir......

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

şu an birisi piyasada doğanay adı altında şalgam suyu satıyor hem pahalı hem çok kalitesiz eskiden çok güzeldi ve ucuza satılıyordu

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

kaliteli güzel şalgam bekliyoruz. güzelim fabrikanın atıl kalması yazık olmuş. tekrar üretime girmesi çok iyi.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Babasının parası değilmi halk veriyor buda harcıyor kim denetliyecek o fabrika o kadar para edermi belli değil yeni fabrika kursan o kadar para harcanırmı belli değil salt tarafı bir tankta turşu kuruyorsun bunuda plastik şişeye koyuyorsun fabrika dediğinde bu atla deve değil kısacası gene aganini işidir olsa olsa

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Haber YorumlarıJohn Watkin:

Nasil olabilir yurtdışında doganay 7 yildir goruyorum her markette binlerce var

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Haber Yorumlarıali han:

Bilelim de o markayı almayalım akp de herşey ticaret oy verenlere para verir para vermediklerine din satar muhafazakarlık satar sarayda oturur halka gelince sürünsün ama haklılarda sürünmeye mahkumuz bukadar egitimsiz duayla zengin olmaya çalışan andavalin içinde

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Haber YorumlarıDoğruya doğru:

yanlış uygulama devlet yönetimi buna izin vermemeli vatandaş kan ağlıyor devlet şirket satın alıyor bırakın ticareti ticaretle uğraşanlar yapsın iktidar ayağa sıkmaya devam ediyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bizde durma kan verek

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