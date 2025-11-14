Haberler

Kış Lastiği Zorunluluğu 15 Kasım'dan İtibaren Başlıyor

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, sürücülerin kış lastiğine geçiş yapmalarını önererek, bu uygulamanın kış boyunca güvenli trafik için önemli olduğunu belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tebliği ile şehirler arası yollarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu 15 Kasım ile 15 Nisan arasında geçerli olacak.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinin aniden değişen hava ve yol koşullarında, sürücü, yolcu ve trafikteki diğer vatandaşları koruduğunu belirterek, "Bu bilinç ve duyarlılıkla zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın tüm sürücülerimize bakanlığın belirlediği takvim içinde ve yaşadıkları bölgenin valilik kararlarını gözeterek kış lastiğine geçmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kış lastiği uygulamasının geçen yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini, bunun 5 aya çıkarılmasının iklim değişimlerinden kaynaklandığını belirtti.

Küresel ısınmaya bağlı olarak iklimlerde ani değişimlerin çok daha sık yaşandığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Aniden yağan kar yağışı, soğuyan hava, bölgesel olarak yaşanan hava değişimleri kara yollarındaki trafiği olumsuz etkiliyor. Bölgelerdeki iklime bağlı olarak sürenin uzatılması veya öne çekilmesi gibi inisiyatif valiliklere bırakılıyordu. Aslına bakarsanız bazı bölgelerde bu süre daha uzatılarak uygulanıyordu. Bu olumsuzlukların önüne geçmek, trafiği daha güvenli hale getirmek için genel bir karar alınmış. Özellikle bazı bölgelerde 5 ay daha doğru bir zaman uygulama için. Bu karar kış lastiği ve güvenli trafiğe verilen önemi bir kez daha bize göstermiş oldu."

Şehirler arası karayollarında trafiğe çıkacak olan sürücülere bu kararlar doğrultusunda ve valilik duyurularını takip ederek hazırlıklarını yapmalarını önerdiklerini aktaran Kurt, sadece uzun yolda değil her yerde ortak trafiğin önemini vurguladı.

"Trafiği güvenli hale getirmek için ortak bir bilinçle sorumluluk almalıyız"

Kurt, evden işe, okula, alışverişe giderken yaya olarak veya araçta herkesin ortak trafiğin birer parçası olduğuna dikkat çekerek, "Ortak trafikte hepimizin sorumluluğu var. Dolayısıyla bu trafiği akıcı ve güvenli hale getirmek için hepimiz ortak bir bilinçle sorumluluk almalıyız. İki araçtan biri kurala uyup diğeri uymazsa, biri kış lastiği takıp diğeri takmazsa güvenli trafik eksik kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Kış lastiğinin aniden değişen hava ve yol koşullarında, sürücü, yolcu ve trafikteki diğer vatandaşları koruduğunu vurgulayan Kurt, "Bu bilinç ve duyarlılıkla, zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın tüm sürücülerimize Bakanlığın belirlediği takvim içinde ve yaşadıkları bölgenin valilik kararlarını gözeterek kış lastiğine geçmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Araç sahiplerine değişimi son ana bırakmamalarını hatırlatarak kış lastiği seçerken ve takarken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çekti.

Lastiğin bir araçta insanı hayata bağlayan en önemli parçalardan biri olduğunu ve doğru lastiğin güvenli sürüşün baş şartından biri olduğunu hatırlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Doğru lastik demek aracınıza ve mevsimine uygun lastik demektir. LASİD olarak araç üreticinizin önerdiği ebat ve tipte yük sınıfı ve hız sınıfına uygun özelliklere sahip kış lastiğinin seçilmesini ve araca takılmasını öneriyoruz. Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırt edebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya mutlaka dikkat edilmeli. Seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka 'kış lastiği' (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) işareti olmalı. Araçtaki tüm lastiklerin kış lastiği olması gerekir."

