Kış Lastiği Uygulama Süresi 5 Aya Çıkartıldı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği uygulama süresinin 5 aya çıkmasına dair kararı olumlu karşıladıklarını belirterek, "Sürenin uzatılması hazırlık, önlem ve denetimler için de zaman kazandıracak. Bu karar, kış lastiği ve güvenli trafiğe verilen önemi bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla şehirler arası kara yollarında yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği takmasını zorunlu kılan uygulamanın süresi uzatıldı.

Buna göre şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşıyan araçları kapsayan uygulama 15 Kasım'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.

Açıklamada zorunlu kış lastiği uygulama süresinin uzatılmasına ilişkin görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Kurt, uygulamanın geçen yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini anımsattı.

Küresel ısınmaya bağlı olarak iklimlerde ani değişimlerin çok daha sık yaşandığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Aniden yağan kar yağışı, soğuyan hava, bölgesel olarak yaşanan hava değişimleri kara yollarındaki trafiği de etkiliyor. Bölgelerdeki iklime bağlı olarak sürenin uzatılması veya öne çekilmesi gibi inisiyatif, valiliklere bırakılıyordu. Aslına bakarsanız bazı bölgelerde bu süre daha uzatılarak uygulanıyordu. Bu olumsuzlukların önüne geçmek, trafiği daha güvenli hale getirmek için genel bir karar alınmış. Özellikle bazı bölgelerde 5 ay daha doğru bir zaman uygulama için. Sürenin uzatılması hazırlık, önlem ve denetimler için de zaman kazandıracaktır. Bu karar, kış lastiği ve güvenli trafiğe verilen önemi bir kez daha bize göstermiş oldu."

Kurt, araç sahiplerine değişimi son ana bırakmamalarını tavsiye ederek, lastiğin araçtaki hayata bağlayan en önemli parçalardan biri olduğunu vurguladı.

Doğru lastiğin güvenli sürüşün baş şartlarından biri olduğuna dikkati çeken Kurt, "Doğru lastik demek aracınıza ve mevsimine uygun lastik demektir. LASİD olarak araç üreticinizin önerdiği ebat ve tipte, yük sınıfı ve hız sınıfına uygun özelliklere sahip kış lastiğinin seçilmesini ve araca takılmasını öneriyoruz. Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırt edebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya mutlaka dikkat edin. Seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka "Kış Lastiği" (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) işaretinin olması gerekir." açıklamasında bulundu.

Kurt, kışın aracın tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerektiğini, aracın en kısa mesafede durmasının hareket edebilmesinden daha önemli olduğunu belirtti.