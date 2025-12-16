Kırşehir'de soğuk hava tarihi çarşıları sessizliğe bürüdü

Kırşehir'de havaların soğuması, vatandaşların dışarı çıkmaması ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle kentin tarihi çarşıları boş kaldı. Tarihi dokusuyla bilinen Ahi Çarşısı ile Ünal Çarşısı'nda yaşanan durgunluk, esnafı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava şartlarının alışverişi doğrudan etkilediğini belirten Ahi Çarşısı esnafı Özer Uzbilek, havanın soğuk olmasının vatandaşların alışveriş yapmasının önünde önemli bir engel oluşturduğunu söyledi. Uzbilek, "Havalar çok soğuk. İnsanlar dışarı çıkmak istemiyor. Bu da çarşıdaki hareketliliği ciddi şekilde azaltıyor" dedi. Aynı çarşıda esnaflık yapan Hayal Öz ise, soğuk havalar nedeniyle vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmadığını ifade etti. E. Öz, "Esnaf olarak trend ürünleri takip ediyor, vitrinlerimizi yeniliyoruz. Ekonomik anlamda toparlanma peşindeyiz ancak soğuklar işi zorlaştırıyor" diye konuştu.

Şehir merkezinde yer alan ve kuruluşu yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan Ünal Çarşısı esnafı Rıza Gürdal da açıklamasında, soğuk havaların alışveriş üzerinde etkili olduğunu belirtti. Gürdal, "Soğuk havaların yanı sıra sosyal medya ve internet alışveriş siteleri de vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. İnsanlar evlerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu durum ekonomi kadar etkili" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesiyle birlikte Kırşehir'de merkezi güzergahlardaki cadde ve sokakların da büyük ölçüde boş kaldığı gözlendi. - KIRŞEHİR