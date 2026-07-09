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Kırşehir'de su ve maden suyu fiyatlarına denetim

Kırşehir'de su ve maden suyu fiyatlarına denetim
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Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, depozito ücret artışının ardından su ve maden suyu fiyatlarındaki haksız artışları denetledi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir marketler ile büyük ölçekli perakende işletmelerde su ve maden suyu ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Ajansı tarafından depozito kullanım bedelinin (DEKAB) plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarında ürün türü ve hacminden bağımsız olarak 1,5 TL'ye yükseltilmesinin ardından, bazı işletmelerin bu maliyet artışının üzerinde fiyat artışı uyguladığı yönündeki değerlendirmeler üzerine Ticaret Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı denetim başlatıldı.

Bu kapsamda Kırşehir'de gerçekleştirilen denetimlerde, yaygın satış ağına sahip su ve maden suyu markalarının 300 mililitre, 500 mililitre ve 1,5 litrelik su ürünleri ile 200 mililitrelik maden suyu ürünlerinin 1 Temmuz öncesi ve sonrası satış fiyatları incelenerek fiyat değişimleri tutanak altına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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