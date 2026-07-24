Kırşehir'de kira fiyatları artıyor: Yeni binalar 20-25 bin TL

Kırşehir'de kiralık konut fiyatlarındaki artış sürerken, Kırşehir Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği Başkanı Zeynal Biçici yükselişin temel nedeninin artan maliyetler ve ev sahiplerinin yüksek kira beklentisi olduğunu söyledi.

Kiralık konut piyasasını değerlendiren Biçici, özellikle yeni binalarda kira bedellerinin 20 ila 25 bin lira seviyelerinde seyrettiğini, eski yapılarda ise kira fiyatlarında kısmi düşüşler yaşandığını ifade etti. Artan maliyetlerin kira fiyatlarını yukarı çektiğini belirten Biçici, dairelerin yüksek bedeller üzerinden değerlendirildiğini aktardı. Bazı ev sahiplerinin daha fazla kira geliri elde etmek amacıyla vatandaşları zor durumda bıraktığını belirten Biçici, "Fırsatçı yaklaşımlar, piyasada etkisini artırdı. Enflasyon oranının yüzde 32,03 seviyesinde olmasına rağmen birçok ev sahibi zam yaparken bu oranın tamamını uygulamaya çalışıyor. Vatandaşların gelirleriyle kira bedelleri arasındaki makas açılmakta. Aylık maaşların büyük bölümü kira bedellerine gidiyor. Konut piyasasında yaşanan fiyat artışlarının hem kiracıları hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşları olumsuz etkilemekte. Piyasada dengeyi sağlayacak adımlar atılmalı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı