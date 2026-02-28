Haberler

Ramazan ayı bereketi aktarlara yansıdı

Güncelleme:
Kırşehir'de aktarlar, bu yıl Ramazan ayında hurma satışlarının geçen yıla göre artış gösterdiğini belirtti. Esnaf, fiyatları makul seviyelere çekerek satışları artırmayı başardıklarını ifade etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de aktarlar, geçen yıl Ramazan ayına göre hurma satışlarında artış yaşandığını belirtti. Esnaf, 2026 yılı Ramazan ayında satışların yükseldiğini ve fiyatları makul seviyeye çektiklerini ifade etti.

Kırşehir'de 'tarihi çarşı' olarak bilinen ve aktarların yoğunlukta bulunduğu Uzun Çarşı'da hizmet veren Osman Kımçak, bu yıl hurma satışlarının geçen yıllara oranla daha iyi olduğunu söyledi. Kımçak, satışlardaki artışa bağlı olarak fiyatlarda indirime gittiklerini kaydetti. Aktar esnafı Ünsal Gümüş ise hurma satışlarının geçen yılın Ramazan ayına kıyasla daha yüksek olduğunu aktardı. Gümüş, "Geçen yıl Ramazan ayının ilk haftasına göre bu yıl 3 paket daha fazla açtık" dedi. Alışverişte Ramazan ayının vazgeçilmezi olarak ise vatandaş Sercan Kendirli hurmanın ilk sırada yer aldığını söyledi. - KIRŞEHİR

