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Gurbetçiler Kırşehir Esnafına Can Suyu Oldu

Gurbetçiler Kırşehir Esnafına Can Suyu Oldu
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Kırşehir'de yaz tatili için memleketlerine dönen gurbetçiler, durgun geçen yaz sezonunda şehir ekonomisine hareketlilik kazandırdı. Esnaf, gurbetçilerin çarşı ve pazarda gözle görülür bir canlılık oluşturduğunu belirtirken, özellikle küçük işletmelerin iş hacmine olumlu katkı sunduğunu ifade etti. Sünnet düğünleri ve düğünler nedeniyle kuyumcular, gelinlik mağazaları ve gıda satışlarında artış yaşandı.

Kırşehir'de yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, şehir ekonomisine hareketlilik kazandırdı.

Sıcak havaların etkisiyle durgun geçen yaz sezonunda gurbetçiler, Ahilik geleneğini sürdüren kent esnafına can suyu oldu. Esnaf, gurbetçilerin gelişiyle birlikte çarşı ve pazarda gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirttiler. Sultan Bitecek, gurbetçilerin hem esnafa hem de şehir ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Gurbetçi olarak tabir edilen vatandaşlarımızın gelmesiyle birlikte şehirde hareketlilik oluştu. Esnaf da, vatandaş da bu canlılıktan memnun" dedi.

Yaklaşık 60 yıldır esnaflık yapan Cemal İşeri ise bu yıl yaz sezonunun beklenenden daha durgun geçtiğini söyledi. Gurbetçilerin ekonomiye katkı sunduğunu aktaran İşeri, "60 yıllık esnafım. İlk kez bir yaz döneminin bu kadar durgun geçtiğini görüyorum. Gurbetçiler sıcak havalarda ekonomiye adeta can suyu oldu" diye konuştu.

Esnaf Bektaş Yıldırım da gurbetçilerin yerel işletmelere önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Gurbetçilerin tatil dönemi olarak bilinen bu süreçte özellikle yerel işletmelere katkıları oluyor. Geldiklerinden bu yana ister istemez bir canlılık oluştu. Hiçbir şey olmasa dahi katkıları fark edilir derecede hissediliyor" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin alışverişleriyle oluşan hareketliliğin özellikle küçük esnafın iş hacmine olumlu yansıdığı gözlenirken, sünnet düğünleri ve düğünler nedeniyle kuyumcular, gelinlik mağazaları ile temel gıda ürünü satışlarında da artış yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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