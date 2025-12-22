Haberler

Kırşehir'de çiftçinin 'yağış' beklentisi

Kırşehir'de çiftçinin 'yağış' beklentisi
Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, ekim sezonunda yağışların yetersiz kalmasının çiftçileri zor duruma soktuğunu belirtti. Çiftçiler, yağışların gelmesini bekliyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, tohumun toprakla buluşmasının ardından beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle çiftçinin zor durumda olduğunu belirterek, "Çiftçinin işi Allah'a kaldı, dua ederek bekliyoruz" dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ve özellikle Kırşehir'de yağışların yetersiz kaldığını ifade eden Toprak, ekim sezonunda tüm zorluklara rağmen çiftçinin üretimden vazgeçmediğini vurguladı. Ekonomik şartların ağır olmasına rağmen çiftçilerin kapısında duran ürünlerini satarak ekim yaptığını aktaran Toprak, yağışların istenilen seviyede olmamasının endişe oluşturduğunu söyledi.

Yağış beklentisinin karşılanmadığını kaydeden Toprak, "İnşallah güzel yağışlar alırız diye düşünüyorum. İç Anadolu Bölgesi ve Kırşehir çiftçisinin şiddetli şekilde yağışlara ihtiyacı var. Sonbahar mevsimi için beklenen yağışlar düşmedi, yağışlar yetersiz geldi" diye konuştu. Çiftçinin en büyük beklentisinin uzun süreli ve etkili kar yağışı olduğunu belirten Toprak, "Yaradan'dan talebimiz bu yönde. Her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor. Kuraklık, üreticimizi her yıl biraz daha zorluyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title