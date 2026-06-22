Kırşehir'de besicilere damızlık koç dağıtıldı

Kırşehir'de, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla besicilere yüzde 50 hibeli, 50 damızlık koç dağıtıldı.

Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen "Küçükbaş Hayvanlarda Sağlıklı Erkek Materyallerle Kan Değişimi Projesi" kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, konuşmasında, Kırşehir'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, üreticinin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kırşehir'de 500 bine yakın küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu vurgulayan Demiryürek, "50 üreticimize, 50 damızlık koç temin edilmiştir. Amacımız, mevcut sürülerin genetik yapısını güçlendirmek, et ve süt verimini artırmak, kuzu verimliliğini yükseltmek ve mera kaynaklarımızı daha etkin değerlendirmektir. Aynı zamanda kırsalda istihdamı destekleyen, köyden kente göçü azaltmayı hedefleyen ve üreticimizin gelir düzeyine katkı sağlayan bir çalışmadır. Hayata geçirilen projenin yarısı İl Özel İdaremiz tarafından, kalan kısmı ise faydalanıcı yetiştiricilerimiz tarafından karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da bereketli, sağlıklı ve kazançlı bir üretim sezonu temenni etti.

Konuşmaların ardından, kura çekimiyle 50 besiciye birer damızlık koç teslim edildi.