Haberler

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek sperma kullanılarak, özellikle melez ve damızlık üretimi dışında kalan anaç hayvanlardan etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi hedefleniyor. Pilot il seçilen Erzurum'un sahip olduğu geniş çayır ve mera alanları ile büyükbaş hayvan varlığının proje için önemli bir avantaj sunduğu vurgulandı.

  • Erzurum, kırmızı et fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan suni tohumlama projesinin pilot uygulama ili olarak seçildi.
  • Proje, cinsiyeti belirli erkek sperma kullanımıyla etçi ırk melezi besilik hayvan üretimini hedefliyor.
  • Projenin başarılı olması durumunda Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda kırmızı et üretimi konulu geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, et üreticileri birlikleri, veteriner hekimler ve ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda; kırmızı et sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması, verimlilik, sürdürülebilirlik ve sahadaki uygulamalar ele alındı.

PİLOT İL ERZURUM SEÇİLDİ

Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan ve cinsiyeti belirli (erkek) sperma kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasını amaçlayan projenin Erzurum'da pilot uygulaması toplantıda tanıtıldı. Proje kapsamında, besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek sperma kullanılarak, özellikle melez ve damızlık üretimi dışında kalan anaç hayvanlardan etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi hedefleniyor. Projeye katılan yetiştiricilere, doğan buzağılar için Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından destekleme sağlanmasının planlandığı belirtildi.

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

GENİŞ ÇAYIR VE MERA ALANLARI AVANTAJ

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Erzurum'un sahip olduğu geniş çayır ve mera alanları ile büyükbaş hayvan varlığının proje için önemli bir avantaj sunduğu vurgulandı. Pilot uygulamanın başarılı olması hâlinde, projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca uygulamanın sahada başarıya ulaşabilmesi için hayvan seçiminin doğru yapılmasının, infertil hayvanların kapsam dışında tutulmasının ve uygulamanın daha dar, kontrol edilebilir alanlarda yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Veteriner hekimlerin sürecin merkezinde yer alacağı, izleme ve denetimlerin mobil suni tohumlama sistemi üzerinden yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyusuf:

15 Sene önce ilk okulda gösterirleri ülkemizde hayvancılık nerde yapılır diye , Erzurum- Kars derdi hocalar. Bunlar yenimi anlamış Erzurumun hayvancılığa elverişli olduğunu :)

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDenizci:

Daha önce bunun gibi yüz tane haber gördüm yemiyorum artık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

AZIZ NESİN

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yemeklerimizi hep etsiz yapıyoruz. Bugün değişiklik olsun diye kıymasız yapacağız. Bakalım tadı nasıl olacak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk Tokoğlu:

Bir önceki Bilal Erdoğan haberine yorum yapmayı kapatmışlar :)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi
Otomotiv devinden radikal karar! Amiral gemisi 2 modelini rafa kaldırdı

Otomotiv devinden radikal karar! Çok satan 2 modelini rafa kaldırıyor
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi
Otomotiv devinden radikal karar! Amiral gemisi 2 modelini rafa kaldırdı

Otomotiv devinden radikal karar! Çok satan 2 modelini rafa kaldırıyor