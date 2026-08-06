Yerli ayçiçeğinde tarla denetimi

Kırklareli'nde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli ayçiçeği tohumlarının ekildiği tarlada incelemelerde bulunuldu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, şube müdürü ile birlikte Merkez ilçeye bağlı Karahıdır Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Emin Doğu'ya ait tarlayı ziyaret etti. Yetkililer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli ayçiçeği tohumunun anıza doğrudan ekim yöntemiyle ekildiği tarlada incelemelerde bulundu. Tarla ziyareti sırasında ayçiçeğinin gelişimi, bitki sağlığı ve uygulanan tarımsal yöntemler yerinde değerlendirildi. Anıza doğrudan ekim yönteminin toprak yapısının korunması, nem kaybının azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından sağladığı avantajlar ele alındı.

Üreticilerle fikir alışverişi yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, üretici Mehmet Emin Doğu ile üretim süreci, sezon boyunca karşılaşılan sorunlar ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette üreticilerin talep ve önerileri de dinlenirken, yerli ve milli tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Yetkililer, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla üreticilerle sahada bir araya gelmeye devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı