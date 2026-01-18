Haberler

Kırklareli'nde soğuk hava deposu elektriğinin yüzde 80'ini güneşten sağlıyor

Kırklareli'nde soğuk hava deposu elektriğinin yüzde 80'ini güneşten sağlıyor
Güncelleme:
Kırklareli'nde bir soğuk hava deposu işletmesi, kurduğu Güneş Enerji Santrali ile elektrik ihtiyacının yüzde 80'ini güneşten karşılıyor. İşletme, devlet desteği ile gerçekleştirdiği bu yatırımla enerji maliyetlerinde önemli düşüşler sağladı.

Kırklareli'nde elmaların muhafaza edildiği bir soğuk hava deposu işletmesi, kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 80'ini güneşten karşılıyor.

Babaeski ilçesine bağlı Kuzuçardağı köyünde faaliyet gösteren ve elmaların soğuk hava depolarında saklandığı tesis, enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla yatırım yaptı.

İşletme, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan hibe desteğiyle geçen yıl tesisin çatısına 348 panelden oluşan GES kurdu.

Tesis, elektriğinin yaklaşık yüzde 80'ini güneşten sağlıyor.

"Bu yatırımı devlet desteği sayesinde gerçekleştirdik"

İşletme Müdürü Şahin Solak, AA muhabirine, artan elektrik maliyetleri nedeniyle yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini söyledi.

Sistemin kısa sürede faydasını gördüklerini belirten Solak, soğuk hava depolarının yüksek enerji tüketimi nedeniyle bu yatırımın önemli bir avantaj sağladığını ifade ederek, enerji giderlerinin azaldığını ve elektrik kesintilerinin önüne geçildiğini kaydetti.

Elektrik ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini güneşten karşıladıklarını dile getiren Solak, "Devlet desteğinin yatırım yapma konusunda bize çok büyük faydası var. Bu yatırımı devlet desteği sayesinde gerçekleştirdik." dedi.

Gelecek dönemde panel sayısını artırarak tesisin tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Solak, güneş enerjisinin hem çevreye hem de işletmeye önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Ekonomi
