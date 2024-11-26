Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

 Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı
'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı

Kırklareli'nde Mantar Üretimi Denetlendi

Kırklareli'nde Mantar Üretimi Denetlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz'daki kültür mantarı üretimi yapan bir işletmenin hasadını kontrol etti ve üretim şartlarını değerlendirdi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mantar üretimi yapan işletme denetlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kültür Mantarı üretimi yapmakta olan bir işletme İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasadı kontrol edildi.

Üretim şartlarının kontrol edildiği denetimde üreticiler bilgilendirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Babası yaşındaki davetlinin yaptığı gelini utandırdı
img

Acil tıp teknisyeninin yaralı çocuğa yaptığı "insanlık ölmemiş" dedirtti
img

Sibel Can'ın zor anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Selçuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 14. bölüm fragmanı izleme link var mı? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Bir Gece Masalı 13. bölüm full HD tek parça izleme linki 26 Kasım Salı! Bir Gece Masalı canlı izle! 26 Kasım Salı Bir Gece Masalı 13. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 27 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Yengeç, Oğlak, Koç burcu yorumu! 27 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İstanbul Eğitim ve Araştırma (Samatya) Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 26 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.