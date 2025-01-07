Kırklareli'nde Kadınlara Süt Eğitimi Verildi
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kofçaz ilçesinde 'Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi' çerçevesinde kadınlara süt sağımı, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında eğitim verdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika takdim edildi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kadınlara süt eğitimi verildi.
Kofçaz ilçesi Devletliağaç köyünde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi" çerçevesinde eğitim düzenlendi. Eğitimde kursiyerlere süt sağım şartları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere İlçe Müdürü ve teknik personelince sertifikaları takdim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi