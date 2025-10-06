Kırklareli'nde Girişimci Yerli Sim Kart Çıkarıcı Pim Üretiyor

Kırklareli'nde yaşayan girişimci Tuğrul Gökağaçlı, uluslararası bir cep telefonu firması için sim kart çıkarıcı pim üretiyor.

Gökağaçlı, yaklaşık 2 yıl önce firmayla sim kart çıkarıcı pim üretimi konusunda anlaşma sağladı.

Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İşbirliği-Güçbirliği" desteğinden yararlanan Gökağaçlı, Kavaklı beldesindeki tel üretim fabrikasının bir bölümünü sim kart çıkarıcı pim üretimine ayırdı.

Gökağaçlı, yay üretim ve temizleme makinesi temin ederek üretim tesisini oluşturdu.

İstenen kalite ve boyutlarda numune pim üretimi gerçekleştiren Gökağaçlı, firmanın hem Türkiye'de hem de Güney Kore'de yapılan kalite onayından geçti.

Gökağaçlı, yaklaşık 2 aydır sim kart çıkarıcı pim üretimini sürdürüyor.

"Ülkeme katkı sağladığım için gururluyum"

Gökağaçlı, AA muhabirine, uluslararası bir firmaya parça üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Firmanın talebi üzerine üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Gökağaçlı, "Bu ürünün yurt dışından ithal edildiğini öğrenince milli duygularım kabardı ve böyle bir parçanın ithal edilmesini kendime yakıştıramadım." dedi.

Üretim aşaması için gerekli yatırımı KOSGEB'den finanse ettiğini anlatan Gökağaçlı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 aydır bu parçayı sorunsuz olarak üretiyoruz. İlgili birimler tarafından sıkı bir denetime tabi tutulduk. Kalite güvence sistemini oluşturarak kalite performansını sağladık ve numunelerimiz hem Türkiye'de hem de Güney Kore'de onaylandı. Bizi küresel satın alma sistemine tanımlayacaklar ve böylece hem ithalatı kesmiş hem de ihracatçı konumuna gelmiş olacağız.

Ülkeme katkı sağladığım için gururluyum. Şu an aylık 250 bin (pim) üretiyoruz. 3 vardiya çalıştığımızda 500 bini karşılayacak imkana sahibiz."