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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticilere Yatırım Bilgilendirmesi Yaptı

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Kırklareli Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticiler yatırımlar hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından sunum yapıldı. Tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler olmak üzere 2 ana başlıkta yatırım konuları ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapıldı.

Ayrıca, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Destekleri Başvuruları hakkında, sektör paydaşları, üretici ve yetiştirici örgütleri, tarımdan girdi sağlayan özel ve tüzel kişiler ile üreticiler detaylı bir şekilde bilgilendirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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