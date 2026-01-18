Haberler

Kırklareli'nde üretim ve gıda güvenliği denetimleri

Güncelleme:
Kırklareli genelinde gıda güvenliğinin sağlanması için gıda işletmelerinde denetimler yapılırken, çiftçilere 'Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması' konulu eğitimler düzenleniyor. Ayrıca, Kofçaz'da kanola ekiliş alanlarında arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Kırklareli genelinde gıda güvenliğinin sağlanması ve tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde mevzuat çerçevesinde düzenli gıda denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin hijyen, ürünlerin saklama şartları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunlukları kontrol edilerek, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

2026 yılı İl Yayım ve Eğitim Faaliyetleri kapsamında ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince İnece Beldesi ile Paşayeri köyünde çiftçilere yönelik "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması" konulu eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde, hayvancılıkta verimliliğin artırılması amacıyla kaliteli kaba yem üretiminin önemi, doğru ekim teknikleri ve bakım süreçleri hakkında üreticilere bilgi verildi.

Öte yandan, Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilçede bulunan kanola ekiliş alanlarında arazi kontrolleri gerçekleştirildi. Arazide yapılan incelemelerde fenolojik gözlemler yapılarak ürün gelişimi yerinde değerlendirildi, ekiliş alanlarının mevcut durumu hakkında tespitlerde bulunuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

