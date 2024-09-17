Kırkağaç Kavunu Kış İçin Depolanmaya Başlandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan coğrafi işaret tescilli Kırkağaç kavunu, kış mevsiminde tüketilmek üzere depolara kaldırılmaya başlandı.

Bakırçay Nehri'nin hayat verdiği ovada yetiştirilen kavunların olgunlaşmasıyla sabahın erken saatlerinde tarlalarda mesaiye başlayan çiftçiler, bozulmasına neden olacak bir zedelenme oluşturmamak için topladıkları kavunları dikkatlice traktörlere yüklüyor.

Zedelenmeden korumak için yorgan ve battaniyelere sarılarak taşınan kavunların bir kısmı hemen satışa sunuluyor, kalanı ise depolara taşınıyor.

Burada saplarından keten ipliklerle bağlanıp ahşap sırıklara asılan kavunlar, kış aylarında pazara sunulmak üzere bekletiliyor.

Kırkağaçlı kavun üreticileri, bu saklama metoduyla taze kavunun olmadığı kış mevsiminde tüketiciye kavun sunarak katma değer sağlıyor.

"Bebek gibi taşınıyor"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, il genelinde 16 bin dekar alanda yıllık ortalama 48 ila 50 bin ton arasında kavun üretildiğini belirtti.

Kırkağaç'ın kavunda markalaştığını kaydeden Öztürk, ilçenin elverişli üretim koşulları nedeniyle önemli bir kavun üretim merkezi haline geldiğini, 2008 yılında coğrafi işaret alan kavunun yanı sıra farklı kavun çeşitlerinin üretiminin de yaygınlaştığını söyledi.

Öztürk, Kırkağaç kavununun kış sofralarına sunulabilmesiyle piyasadan talep gördüğünü anlatarak, üreticilerin kavun depolama konusunda önemli bir deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

Kavunların korunabilmesi için büyük çaba sarf edildiğinin altını çizen Öztürk, şöyle konuştu:

"Kırkağaç'ta kavunlar hasattan sonra yorganlara sarılarak adeta bir bebek gibi taşınıyor. Daha sonra kadınların elinde özenle askıya alınıyor. Kırkağaç'ta kavunda en küçük bir zedelenme olmadan ocak ayında, piyasada kavunun olmadığı bir dönemde tüketiciye sunulsun ve katma değer kazansın diye büyük bir özen var. Üreticilerimiz, bu emeğin karşılığı olarak özel bir kazanç elde ediyor."

Yurt dışına da gönderiliyor

Çoğunlukla iç pazarda tüketilen kavun, yurt dışından da ilgi görüyor.

Üretici ve tüccar Mehmet Karakurşun, bu yıl yurt içinde beklediği talebi görememesi üzerine Almanya'daki firmayla ihracat için görüştüklerini, ilk etapta Stuttgart'a 20 ton kavun gönderdiklerini anlattı.

Karakurşun, Almanya'ya gönderdikleri ilk ürünlerin raflarla buluşmasının ardından daha fazla talep beklediklerini sözlerine ekledi.