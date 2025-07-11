Kırıkkale'de Kırsal Altyapı Yatırımları Tamamlandı

Kırıkkale'nin Karacalı, Kazmaca ve Kızıldere köylerinde İl Özel İdaresi tarafından yol ve içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı. Vali Mehmet Makas, kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların süreceğini belirtti.

Kırıkkale'de vatandaşların yaşam standartlarının üst düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla köylerde yürütülen ulaşım ve içme suyu projeleri devam ediyor. Vali Mehmet Makas, İl Özel İdaresi tarafından merkez ilçeye bağlı Karacalı, Kazmaca ve Kızıldere köylerinde tamamlanan yol ve içme suyu altyapı yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Makas, köylerde yürütülen çalışmaların, kırsalda yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Vali Mehmet Makas, yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz merkez ilçesine bağlı Karacalı, Kazmaca ve Kızıldere köylerimizde toplamda 8 bin 735 metrekare kilit parke taşı döşemesi ve 3 bin 328 metre bordür çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmalar hem ulaşım konforunu hem de vatandaşlarımızın güvenliğini artırmaktadır" dedi.

Kazmaca köyünde içme suyu altyapısına yönelik de önemli adımlar atıldığını vurgulayan Makas, "3 adet yeni saat odası inşa edilmiş, mevcut saat odasına kolektör sistemi kurulmuştur. Böylece içme suyu sistemleri daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yatırımların detaylarını da paylaşan Vali Makas, Karacalı köyünde 2 bin 800 metrekare kilit parke taşı ile 992 metre bordür; Kazmaca köyünde 3 bin 565 metrekare kilit parke taşı, 1.472 metre bordür, 3 adet saat odası ve 1 kolektör sistemi; Kızıldere köyünde ise 2 bin 280 metrekare kilit parke taşı ve 864 metre bordür çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Devletin temel görevlerinden birinin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu dile getiren Vali Makas, "Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek, köylerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için altyapı hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Makas, bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen personele teşekkür etti. - KIRIKKALE