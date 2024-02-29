Kırgızistan-Türkiye İş Forumu Başkent Bişkek'te Yapıldı

Kırgızistan- Türkiye İş Forumu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başkent Bişkek'te yapıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, "Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini Kırgızistan'ın stratejik avantajı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bişkek'te düzenlenen Kırgızistan- Türkiye İş Forumu'nun açılışında konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, hükümet olarak iki ülkenin ilişkilerini geliştirecek yeni fikirlere ve yeni projelere açık ve hazır olduklarını vurguladı. Türk iş adamlarını Kırgızistan'a yatırım yapmaya çağıran Caparov, "Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini Kırgızistan'ın stratejik avantajı olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Caparov, Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin iki ülke ilişkilerinin başarılı gelişiminde örnek teşkil ettiğinin altını çizdi. 2023 yılının ikili ilişkilerde çok faydalı bir yıl olduğunu belirten Caparov, ikili ticaretin istikrarı için Ankara'da Kırgızistan Ticaret Temsilciliğinin açıldığını hatırlattı. Caparov, iki ülke arasındaki ortak ticaret hacminde artış olduğuna dikkati çekerek, Kırgızistan'dan Türkiye'ye ihraç edilen ürünleri sıraladı.

" Türkiye, Kırgızistan'ın ana ticaret ortaklarından biridir"

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev de, Kırgızistan'daki yatırım imkanlarını ve potansiyelini içeren bir sunum yaparak, " Türkiye, Kırgızistan'ın ana ticaret ortaklarından biridir" dedi. Amangeldiyev, ülkede büyük projelerin hayata geçirilmesine ilgi gösterdiklerini vurgulayarak, vergi kanununda yapılan düzenlemeleri ve ülkenin vergi muafiyet imkanlarını paylaştı. Kırgızistan'da gelecek vadeden alanların arasında enerji, sanayi, ticaret, turizm ve finansal işbirliği olduğunu belirten Amangeldiyev, Türk iş adamlarından bu sektörleri değerlendirmesini istedi. Amangeldiyev, Türk tarafının "Büyük İpek Yolu" markasının potansiyelini kullanması ve ülkeler arası turistik güzergahları geliştirmesi tavsiyesinde bulundu. Bankacılık sektöründeki hizmetlere değinen Amangeldiyev, "Transfer ve döviz işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Türk ticari bankalarının Kırgızistan'da temsilciliklerinin (şubelerinin) açılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Kırgızistan su, enerji, elektrik bakımından yatırım için çok uygun bir ülke"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, 2024 yılının Türkiye ile Kırgızistan arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinde önemli aşama kaydedilen bir yıl olmasını istediklerini ve Türkiye olarak bu hedefe ulaşmak için gayret gösterdiklerini belirtti. Doğan, "Kırgızistan bizim dost ve kardeş ülkemizdir" dedi.

Kırgızistan yönetiminin yatırımcının yanında olduğunu vurgulayan Doğan, "Lütfen bu fırsatı kullanınız. Kırgızistan su, enerji, elektrik bakımından yatırım için çok uygun bir ülke. Yatırımcıların bunu değerlendirmelerini rica ediyorum. Kırgızistan'a sizleri davet ediyorum" diye konuştu.

Doğan, "Ben Kırgızistan'da yaklaşık üç senedir görev yapıyorum. Kırgızistan hükümeti de yaklaşık üç yıldır görev yapıyor. Bu dönemde iş dünyasının çözülmeyen sorununu görmedim. Kırgızistan hükümetinin yardımcı olmadığı bir konu görmedim. Bunları iş dünyamızın dikkatine sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, Kırgızistan-Türkiye iş birliğine değinerek, Türk Devletler Teşkilatı'nda Kubanychbek Omuralıyev genel sekreterliğinde yapılan çalışmalara dikkat çekti. Kurt, Türkiye'nin ve Türk Dünyası'nın ekonomik birliğinin önemini vurguladı.

Basına açık toplantıda Kırgızistan Ticaret ve Ekonomi Bakanı Daniyar, Türkiye'den gelen heyete ekonomik iş birliği açısından değerlendirilecek yatırım fırsatlarını tanıttı.

Öte yandan Türkiye'den iş adamları heyeti, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov adına düzenlenen yemekte buluştu. Yemeğe temsilen Kırgizistan Başbakanının birinci yardımcısı katıldı. Programın ikinci günü Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Ticaret ve Ekonomi Bakanı Daniyar Amangeldiev, Sağlık Bakanı, Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçilisi Ruslan Kazakbaev'i temsilen elçilik çalışanları ve bazı akademisyenlerin katılımı ile Kırgız Milli Şenlikleri düzenlendi. - BİŞKEK