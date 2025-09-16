Kırgızistan'da Rüzgar Enerjisi Santrali İnşaatına Başlanıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Rosatom Yenilenebilir Enerji AŞ, Kırgızistan'ın Issık-Kul bölgesindeki Balıkçı şehri Kok-Moynok yerleşim yerinde rüzgar enerjisi santrali (RES) inşası için ilk bileşenleri teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulu gücü 100 megavat olan RES'in inşaatına, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2025-2026 döneminde başlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, Kırgızistan'ın yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli en yüksek ülkeler arasında yer aldığına işaret ederek, "RES'in inşası, rüzgar enerjisinin halkımızın yararına kullanılmasını mümkün kılacak. Rosatom'un projesi adım adım hayata geçiyor ve biz ortaklarımıza her türlü desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı

Rosatom Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdürü Grigoriy Nazarov da projenin Rusya dışında inşa edilecek ilk RES projesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bileşenlerin teslimatı, bu yolda önemli bir adımdır. İmzalanan yatırım anlaşması kapsamında oluşturulan takvime uygun olarak ilerliyor ve RES'in ilk temelini önümüzdeki yıl atmayı planlıyoruz. Proje ekibi, RES inşası ve işletilmesi için gerekli tüm yetkinliklere sahiptir. Rosatom'un Rusya'da hayata geçirdiği rüzgar enerjisi projelerinin toplam kurulu gücü 1 gigavatı aştı ve biz birikmiş tecrübemizi dost ülkelerde uygulamaya hazırız."