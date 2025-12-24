Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti

Kırgızistan meclisi (Cokorku Keneş), hükümet tarafından hazırlanan ve ülke ekonomisindeki büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefleyen 12,6 milyar dolarlık 2026 yılı bütçe kanun teklifini kabul etti.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve kabine üyelerinin katılımıyla genel kurulda görüşülen bütçe teklifi onaylandı.

Kabul edilen 2026 yılı bütçesine göre, devlet gelirlerinin 551,2 milyar som, giderlerinin ise 550,8 milyar som olması planlanıyor. Böylece gelecek yıl bütçenin 400 milyon som (yaklaşık 5 milyon dolar) fazla vermesi öngörülüyor.

Kasımaliyev, genel kurulda yaptığı konuşmada, 12,6 milyar dolarlık bütçenin sadece finansal bir gösterge değil, son yıllarda uygulanan kararlı ekonomi politikalarının bir meyvesi olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyüme yörüngesine girdiğini dile getiren Kasımaliyev, ekonomik göstergelerdeki yükselişe dikkat çekti.

Kasımaliyev, "2024 yılında kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021'e kıyasla yüzde 86 artarak 2 bin 513 dolara ulaştı. Mevcut elverişli koşullar altında bu rakamın 2025'te 2 bin 800 doları aşmasını bekliyoruz." dedi.

Kırgızistan'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğinin arttığını ifade eden Kasımaliyev, derecelendirme kuruluşlarının ülkeye verdiği "B+" kredi notunun bunun bir kanıtı olduğunu söyledi.

Madencilik şirketlerinin karlarına değinen Kasımaliyev, kamulaştırılan Kumtor altın madeninin 2024'te 397,4 milyon dolar, bu yılın 10 ayında ise 421,8 milyon dolar net kar elde ettiğini anlattı.

Kasımaliyev, büyümenin inşaat, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesinin yanı sıra sabit varlıklara yapılan yatırımların artmasıyla sağlandığını bildirdi.

Adılbek Kasımaliyev, kamu çalışanlarının refah seviyesini artıracak düzenlemeye işaret ederek, "1 Nisan 2026'dan itibaren öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet uzmanları, kültür ve spor çalışanları ile teknik personelin maaşlarına en az yüzde 50 zam yapılacak." dedi.

"2030 bütçe hedefi 30 milyar dolar"

Genel kurulda Kırgızistan'ın 2030 yılına kadar uygulamayı planladığı Ulusal Kalkınma Programı da tanıtıldı.

Hükümetin stratejik hedeflerini paylaşan Kasımaliyev, ortalama yıllık büyüme oranını yüzde 8 seviyesinde tutmayı, 2030'da kişi başına düşen milli geliri 4 bin 500 dolara ulaştırmayı, ulusal bütçeyi ise 30 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kırgızistan'ın 2022'de 6,7 milyar dolar seviyesinde olan bütçesinin 2026'da yaklaşık iki kat artarak 12,6 milyar dolara çıkması dikkati çekti.