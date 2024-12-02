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Kiralık Daire Arzı Artarken, Fiyatlar Yatay Seyir İzliyor

Kiralık Daire Arzı Artarken, Fiyatlar Yatay Seyir İzliyor
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde artan konut satışlarının kiralık daire arzını artırdığını belirtti. Kiralık daire fiyatları ise mevsimsel etkilerle yatay seyir izlemeye devam ediyor.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Son dönemde artan konut satışları sonrası piyasaya daha çok kiralık daire arzı başladı. Yani satılan daireler tekrar kiraya verilmeye çalışılıyor. Arz artışı ve mevsimsel etkiler ile kiralık daire fiyatlarında ise yatay seyir devam ediyor" dedi.

Türkiye genelinde son dönemde kiralık daire sayısı artarken, satılık daire sayısı azalıyor. Tüm gayrimenkul türlerinde Ağustos ayında 280 bin, Eylül ayında 285 bin, Ekim ayında da 316 bin satış sonrasında Kasım ayında da 300 bine yakın satış işlemi gerçekleşti. Gayrimenkul satışlarında son dönemde yaşanan ivmenin özellikle piyasalarda kiralık daire sayısını artırırken, satılık daire sayısını azalttığını ifade eden Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Son dönemde artan konut satışları sonrası piyasaya daha çok kiralık daire arzı başladı. Yani satılan daireler tekrar kiraya verilmeye çalışılıyor. Arz artışı ve mevsimsel etkiler ile kiralık daire fiyatlarında ise yatay seyir devam ediyor. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi artarak ve 492 milyar 5 milyon lirayı aşmış oldu" dedi.

"Mayıs ayından beri artış gösteriyor"

Özellikle kiralık ve satılık ilan sayılarındaki veriler üzerinden değerlendirmeler de bulunan Özelmacıklı, "Ülkemizde sadece bir ilan sayfasında ortalama 700 bine yakın konut kiralık yada satılık olarak her ay piyasaya arz ediliyor. Mayıs ayından beri kiralık daire ilan sayısı 130 bin seviyelerinden 205 bin seviyelerine ulaştı. Aynı dönemde ise satılık daire ilan sayısı 575 bin seviyelerinden 505 bin seviyelerine kadar geriledi. Bu dönemde en çok değişiminin İstanbul'da hissedildiğini de ifade edebiliriz. Satılık konut ilan sayısı İstanbul'da aynı dönemde 146 binden 120 binlere gerilerken, kiralık konut ilan sayısı 41 binlerden 53 binlere yükseldi. Bu durum kiralarda yaşanan artışı bir miktar daha sınırlı tutacaktır" şeklinde konuştu.

"BES önemli bir kaynak oluşturdu"

Gayrimenkul piyasalarında son dönemde yaşanan artışın diğer yatırım araçlarından da kaynaklandığını ifade eden Özelmacıklı "Altının özellikle sene başından itibaren gösterdiği performans buradaki birikimlerin bir kısmını gayrimenkule kaydırdı. Bununla beraber BES tarafında konut alımı nedeniyle sistemde biriken tutarın yüzde 50'sini alma imkanı sağlanması önemli bir piyasa hareketliğine imkan sağladı. Döviz ve borsa da yatay seyir sonrası gayrimenkul piyasalarda uzun zamandır enflasyona göre düşen fiyatlar fırsat alımları da beraberinde getirdi. Yeni yıl itibarı ile özellikle yeni konutlarda maliyetler tarafında artışlar devam edecek. Arzın sınırlı kaldığı dönem öncesinde maliyetine satışlar fırsat oluşturuyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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