Kiraların yüzde 200 arttığı Gaziantep'te ev sahipleri artık ilanlarına 'Polis' olma şartı koyuyor

Ev kiralarının son 2 yıl içinde yüzde 200 oranında arttığı Gaziantep'te bazı ev sahipleri talepleriyle saç baş yoldurmaya başladı. Son dönemde kiracılara memur olma şartı getirerek tepki çeken ev sahipleri çıtayı biraz daha yükseltip "Polis kiracı" şartı aramaya başladı. Bu şartın getirilmesinde polislerin kısa tayin dönemi nedeniyle evden erken çıkıp, ev sahiplerine yeniden zam yapma şansı vermesinin neden olduğu belirtildi.

Önceki yıllarda bir aylık depozit şartıyla ev kiralanan Gaziantep'te özellikle Suriyeli göçü nedeniyle ev kiraları astronomik rakamlara ulaştı. Kentte kiralanacak ev bulunamamasının yanı sıra, ev sahiplerinin kiracılara yeni kriterler getirilmesi de tepkiye yol açtı.

EV SAHİPLERİ ŞİMDİ DE MEMUR SEÇMEYE BAŞLADI

Bazı ev sahiplerinin 6 ay, bir yıl peşin, depozito ve memur olma şartı koyduğu kentte, bazı mülk sahipleri tarafından SGK ve Findeks belgesi de isteniyor. Tüm bu talepler tepkiyle karşılanırken, ev sahipleri şimdi memur da seçmeye başladı. Bir çok kiralık ev ilanında kiracıların "Polis" olma şartı aranıyor. Bu şartın getirilmesinde polislerin kısa tayin dönemi nedeniyle evden erken çıkıp, ev sahiplerine yeniden zam yapma şansı vermesinin neden olduğu belirtildi.

EV BULMAK DA KİRALARI ÖDEMEK DE ZOR

Sözcü'nün haberine göre ev bulmanın iyice güçleştiği kentte, 3 bin 500 liradan başlayıp, 8-10 bin liraya kadar ulaşan kiralar nedeniyle özellikle memurlar hem ev bulmak, hem de yüksek kiraları ödemekte sıkıntı yaşıyor.

"ESKİDEN ÇOCUK SAYISI SORARLARDI ŞİMDİ SGK KAYDI"

Emlakçılar ise, eskiden ev sahiplerinin kiracının işini, çocuk sayısını sorduklarını, bazen senet veya kefil istediğini belirterek, "Şimdi ise kriz nedeniyle ev sahipleri kiracı seçiyor. Şimdi 6 aylık, bir yıllık peşin ödeme isteniyor. Findeks notu, SGK kaydı, memur şartına şimdi polis memuru olma şartı getiriliyor. Bu durumdan hem ev sahipleri hem kiracı rahatsız. Yüksek ücretle tutulan evlerin kiraları ödenemiyor. Bu da yeni sorunlar ortaya çıkarıyor" diyor.