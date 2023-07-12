Kiralar Artarken Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kiraların hızla artmasına rağmen asgari ücretin yeterli oranda artmadığını belirtti. Avşar, kontrolsüz ve haksız kira artışlarının toplumda sorunlara yol açtığını ifade etti.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, "2019'dan bu yana kiralar minimum 10 kat artmışken asgari ücret sadece 5 kat artmıştır." dedi.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kontrolsüz ve haksız bir şekilde artan kiraların toplumda soruna yol açtığını söyledi.

Son yıllardaki kira artışına değinen Avşar, "2019'dan bu yana kiralar minimum 10 kat artmışken asgari ücret sadece 5 kat artmıştır." diye konuştu.

Kiralardaki fahiş artışlardan toplumun tüm kesimlerinin olumsuz etkilendiğini ve bu artışlar altında ezildiğini dile getiren Avşar, "Halkımız kredi kartından borçlanarak yaşamak zorunda bırakılmakta, kent yoksulluğu günden güne artmaktadır. Devlet memurları büyükşehirlerden tayinlerini istiyor, öğrenciler kazandıkları üniversiteye barınacak konut bulamadıkları için gidemiyorlar. Konut edinmek ve sağlıklı yaşam bir anayasal hak olmaktan çıkmış, barınma ve yaşam krizine dönmüş durumdadır." değerlendirmesini yaptı.

Avşar, mevcut düzende kira geliri ile geçimini sağlayan ev sahiplerinin de sabit kazançlı ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kiracıların da mağdur olduğunu, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini belirtti.