Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren yeni vergi paketi, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor. Araç satışlarından sosyal güvenlik primlerine kadar birçok alanda düzenlemeler yapılırken, özellikle emlak vergisi ve kira gelirlerine yönelik kararlar dikkat çekti.

EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞA YÜZDE 100 SINIRI

Emlak vergisi matrahlarında son yıllarda yaşanan yüksek artışları kontrol altına almak amacıyla yeni bir sınır uygulaması getirildi. Buna göre 2026 yılı için belirlenecek bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait değerlerin iki katını aşamayacak. Başka bir ifadeyle, emlak vergisi değer artışı yüzde 100 ile sınırlandırıldı.

Düzenleme kapsamında belediyelerin de yetkileri netleştirildi. Belediyeler, yasal olarak belirlenen bu sınırın üzerinde herhangi bir bedel talep edemeyecek. Öte yandan emlak vergisi değerleri, her yıl bir önceki yılın değeri esas alınarak yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılmaya devam edecek.

KİRA GELİRLERİNDE VERGİ MUAFİYETİ DARALTILDI

Vergi paketinin en dikkat çeken başlıklarından biri de kira gelirlerine ilişkin istisnalar oldu. Mesken kira gelirlerinde uygulanan vergi muafiyeti büyük ölçüde kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar kira geliri istisnasından yararlanmaya devam edecek.

Bu grupların dışında kalan mükellefler ise elde ettikleri kira geliri tutarı ne kadar düşük olursa olsun gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Böylece daha önce belirli bir tutara kadar uygulanan istisna, geniş bir mükellef kitlesi için sona ermiş oldu.

GİDER İNDİRİMİNDE YENİ SINIRLAMA

Kira gelirlerine yönelik bir diğer önemli değişiklik ise gider indirimi uygulamasında yapıldı. Konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen taşınmazların edinilmesi için kullanılan kredilerin faizleri artık kira geliri tespitinde gider olarak gösterilemeyecek. Bu düzenleme, özellikle iş yeri ve ticari amaçla kiraya verilen mülk sahiplerini doğrudan etkileyecek.