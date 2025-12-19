Haberler

Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi paketiyle emlak vergisi ve kira gelirlerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Emlak vergisindeki fahiş artışlara yüzde 100 sınır getirilirken, kira gelirlerinde uygulanan istisna büyük ölçüde daraltıldı. Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.

  • 2026 yılı için belirlenecek bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait değerlerin iki katını aşamayacak.
  • Mesken kira gelirlerinde uygulanan vergi muafiyeti, yalnızca emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar için devam edecek.
  • Konutlar hariç, kiraya verilen taşınmazların edinilmesi için kullanılan kredilerin faizleri, kira geliri tespitinde gider olarak gösterilemeyecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren yeni vergi paketi, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor. Araç satışlarından sosyal güvenlik primlerine kadar birçok alanda düzenlemeler yapılırken, özellikle emlak vergisi ve kira gelirlerine yönelik kararlar dikkat çekti.

EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞA YÜZDE 100 SINIRI

Emlak vergisi matrahlarında son yıllarda yaşanan yüksek artışları kontrol altına almak amacıyla yeni bir sınır uygulaması getirildi. Buna göre 2026 yılı için belirlenecek bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait değerlerin iki katını aşamayacak. Başka bir ifadeyle, emlak vergisi değer artışı yüzde 100 ile sınırlandırıldı.

Düzenleme kapsamında belediyelerin de yetkileri netleştirildi. Belediyeler, yasal olarak belirlenen bu sınırın üzerinde herhangi bir bedel talep edemeyecek. Öte yandan emlak vergisi değerleri, her yıl bir önceki yılın değeri esas alınarak yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılmaya devam edecek.

KİRA GELİRLERİNDE VERGİ MUAFİYETİ DARALTILDI

Vergi paketinin en dikkat çeken başlıklarından biri de kira gelirlerine ilişkin istisnalar oldu. Mesken kira gelirlerinde uygulanan vergi muafiyeti büyük ölçüde kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar kira geliri istisnasından yararlanmaya devam edecek.

Bu grupların dışında kalan mükellefler ise elde ettikleri kira geliri tutarı ne kadar düşük olursa olsun gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Böylece daha önce belirli bir tutara kadar uygulanan istisna, geniş bir mükellef kitlesi için sona ermiş oldu.

GİDER İNDİRİMİNDE YENİ SINIRLAMA

Kira gelirlerine yönelik bir diğer önemli değişiklik ise gider indirimi uygulamasında yapıldı. Konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen taşınmazların edinilmesi için kullanılan kredilerin faizleri artık kira geliri tespitinde gider olarak gösterilemeyecek. Bu düzenleme, özellikle iş yeri ve ticari amaçla kiraya verilen mülk sahiplerini doğrudan etkileyecek.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray Griezmann için gözü kararttı

Süper Lig devi Griezmann için gözü kararttı
title