Kira Enflasyonu Yavaşlayacak, Enerji Arz Güvenliği Artacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, konut arz ve talebinin dengelenmesi ile kira enflasyonundaki yavaşlamanın devam edeceğini öngörüyor. Ayrıca, enerji arz güvenliğinin artırılması ve yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılması için çalışmalar sürdüğünü belirtti.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Önümüzdeki dönemde konut arz ve talebinin dengelenmesi ve dezenflasyon sürecinin devam etmesiyle kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi beklenmektedir. Küresel riskler ve jeopolitik gelişmeler, enerjide arz güvenliğinin stratejik önemini daha da artırmaktadır. Bu doğrultuda, enerji arz güvenliğini ve verimliliğini artırmak, yerli ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesini güçlendirmek ile yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi