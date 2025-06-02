Kimya Sektörü Mayıs'ta 2,7 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Kimya Sektörü Mayıs'ta 2,7 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin kimya sektörünün mayıs ayında 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptığını ve ocak-mayıs döneminde toplam ihracatlarının 13 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Pelister, yeni yatırım teşvik sisteminin sektöre katkılarının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, mayısta kimya sektörünün 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl ocak-mayıs olarak beş aylık ihracatımız ise 13 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolar olurken, kimya sektörü 2,7 milyar dolarlık ihracatta mayısta en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün beş aylık ihracatı 13 milyar doları geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, "Mayıs ayında kimya sektörümüz 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl ocak-mayıs olarak beş aylık ihracatımız ise 13 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak, tarife savaşlarının yaşandığı ve küresel belirsizliklerin olduğu, öngörülebilir bir ortamdan uzak, oldukça değişkenlik gösteren bu süreçte ihracatçılarımızı göstermiş oldukları üstün gayretlerden dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin büyümesi ve kalkınması için ihracatı destekleyici adımlar atılmasının önemli olduğunu vurgulayan Pelister, şu açıklamayı yaptı:

"Bu yönüyle 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ni, ülkemizin kalkınmasında kritik öneme sahip kimya sektörümüz açısından stratejik bir dönüm noktası olarak görüyor ve sektörümüze güç kazandıracağına inanıyoruz. Kimya sektörü, sunduğu yüksek katma değer ve 27 farklı sektöre sağladığı hammadde, yarı mamul veya mamul girdileriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif alanları arasında yer alıyor.

Yeni teşvik sistemi kapsamında verilen nakdi destekler, kurumlar vergisi indirimleri, sigorta primi desteği ve yer tahsisi imkanları, sektörde büyük ölçekli yatırımların hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle petrokimya, ilaç ham maddesi, plastik ve boya üretimi gibi kritik alanlarda bu desteklerin yatırımı ciddi ölçüde teşvik edeceğine inanıyoruz. Biz de İKMİB olarak düzenlediğimiz faaliyetlerle sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız

İstanbul'daki 1 saatlik zirve sonrası Zelenski'den ilk açıklama
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in ünlü teknik adamı Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Ünlü teknik adam itiraf etti: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bu karedeki iki isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.