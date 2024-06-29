Üye Girişi
Haberler

Kilyos'ta Halk Plajları Özel Plajları Geride Bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçecek imkanlarının pahalılığı sebebiyle özel beach'ler yerine halk plajlarını tercih etti. Kilyos'taki halk plajında doluluk göze çarptı. Bazı aileler halk plajında çadır kurarken bazıları sandalye ve masalarla denizin keyfini çıkardı. Halk plajında denize giren vatandaşlar kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu. İnekler serinlemek için sahile indi.

içecek imkanlarının pahalılığı sebebiyle özel beach'ler yerine halk plajlarını tercih etti. Kilyos'taki halk plajında doluluk göze çarptı. Bazı aileler halk plajında çadır kurarken bazıları sandalye ve masalarla denizin keyfini çıkardı.

Kilyos'ta ücretli plajlarda şezlonglar boş kalırken, halk plajındaki yoğunluk göze çarptı. Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos'ta, aileler halk plajlarını doldurdu. Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı. Plaja gelen vatandaşlar evlerinden getirdikleri havluları kumlara sererek güneşlendi.

Halk plajında denize giren vatandaşlar kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu. Kumsalda çöplerin ve pet şişelerin bazı noktalarda yığın oluşturduğunu belirten vatandaşlar yetkililerden durumun acil olarak düzeltilmesini ve plajların temizlenmesini istedi.

"Özel plajların fiyatları 600 liraya kadar çıkıyor"

Halk plajında kumun keyfine varan vatandaşlardan Abdullah Özyurt, "Bugün hava çok güzel kumda sıcak, bayram boyunca buradaydık. Bugün en iyi hali. Genelde denize girmeye Kilyos'a geliyoruz. Genellikle halk plajına geliyoruz, daha iyi, geniş alan var. Özel plajların fiyatları 400 liradan 600 liraya kadar yükseliyor. Bir arabada en az 4 kişi oluyor. Bu paraları vermek vatandaşa ağır geliyor. Özel plaja verilecek giriş parasıyla yiyecek alıyor, halk plajına geliyor. Daha iyi oluyor" dedi.

"Kahvaltımızı da burada yapıyoruz"

Diğer bir tatilsever Hatice Özyurt, "Bugün biraz dalgalı, geçen geldiğimizde de dalgalıydı. Bayramda çok kalabalık ve pisti. İki, üç günde bir geliyoruz. Yemeğimizi evden getiriyoruz. Kahvaltımızı da burada yapıyoruz. Bir gün konaklamak istiyoruz" şeklinde görüş verdi.

"Çevre kirliliği çok yoğun"

Vatandaşlardan İslam Duran da sahildeki çöplerden şikayetçi oldu. Duran, "Arkadaşlarımızla ufak bir gezinti yapalım dedik. Gayet güzel ama çevre kirliliği çok yoğun. Halka açık bir plaj ancak herkes bir çöp bırakıyor. Balıkesir'den geldim, orası daha ucuzdu ama Çeşme'ye gittik bir lahmacun 400 liraydı sonra buraya geldik" dedi.

İnekler serinlemek için sahile indi

Öte yandan sıcaktan bunalan ineklerde serinlemek için çareyi sahile inmekte buldu. İnekler vatandaşların arasında dolaşarak suyla temas etti. Kıyıda duran inekler kumsalın ıslak tarafında serinledi. İneklerin vatandaşlarla birlikteki halleri ilginç görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kilyos Çevre Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri

Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title