Kilis'te Zeytin Hasadı Başladı
Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te, asırlık zeytin ağaçlarından zeytin toplama işlemi başladı. Yerel üreticiler, bu yıl rekoltenin iklim şartlarından etkilendiğini belirtirken, zeytinyağı üretiminde 100 dönüm alandan 1 ton zeytinyağı bekliyorlar.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşen zahmetli yolculuğu başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 314 bin dekar alanda yağlık zeytin yetiştiriliyor.

Merkeze bağlı Durucu köyünde üretim yapan Mehmet Canbakış, AA muhabirine, 100 dönümden yaklaşık 1 ton zeytinyağı rekoltesi beklediklerini belirtti.

Hasadın zahmetinden bahseden Canbakış, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları, havaların sıcak olması ve don olaylarından dolayı düşük ama genel anlamda rekolteden memnunuz. Yağışlı havada hasada devam ediyoruz. Sabah 7'de işe başlıyor akşama kadar çalışıyoruz. Hasadımız yaklaşık bir ay sürecek." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Ekonomi
