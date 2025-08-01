Kilis'te Yerel 'Zabaran' Patlıcanının Hasadı Başladı

Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına başlandı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak 2020 yılında tescil edilen Zabaran patlıcanının hasadı Yavuzlu Köyü'nde başladı.

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, Zabaran patlıcanının merkeze bağlı Bozcayazı köyünün eski isminden geldiğini söyledi.

Kentte 1200 dekarda patlıcan üretimi yapıldığını aktaran Küçük, "Zabaran patlıcanının boyu 20-30 santim arasında değişir. Kabuk parlaklığı kurutma sürecini kolaylaştırdığı için kurutmacılar tarafından tercih edilmektedir. Dönüm başına yaklaşık 7 ila 8 ton verim alınabilmektedir." dedi.

Patlıcanın bölgenin yemek kültüründe önemli bir yeri bulunduğunu belirten Küçük, "Zabaran patlıcanı sofralık, dolmalık ve kurutmalık olarak değerlendirilirken, tarımsal üretimimiz ve ekonomimizde büyük yer tutmaktadır." dedi.

Çiftçi İsmail Çekiç ise 20 dekar alanda patlıcan üretimi yaptığını söyledi.

Kendine has tadıyla dolmalık olarak talep gören patlıcanın hasadını yaptıklarını belirten Çekiç, verimden memnun olduklarını ifade etti.

Çekiç, 20 dekar alandan yaklaşık 50 ton patlıcan beklediklerini kaydetti.