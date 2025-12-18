Zehirlenme haberleri Kilis'te sokak lezzetlerini vurdu

Kilis'te sokak lezzetlerine olan ilgide son dönemde düşüş yaşandığını belirten 23 yaşındaki genç kokoreç ustası, yaşanan durgunluğun ürünle değil, İstanbul'daki bazı olayların yanlış yansıtılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır kokoreç sektörünün içinde olduğunu ifade eden Kadir Uncuoğlu, mesleğin baba mesleği olduğunu belirterek, "Babam bu işi İstanbul Şirinevler Meydanı'nda yaptı. Biz de aynı mesleği Kilis'e taşıdık. Kilis'e ilk kokoreci getiren biziz" dedi.

Son dönemde işlerde düşüş yaşandığını dile getiren Uncuoğlu, "İstanbul'da yaşanan bazı olaylar kokoreçle ilişkilendirildi ancak yapılan araştırmalarda olayın kokoreçle değil, bir otelle ilgili olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen sektörde genel bir tedirginlik oluştu" diye konuştu.

Bugüne kadar hiçbir olumsuz vakayla karşılaşmadıklarını vurgulayan Uncuoğlu, "8 yıldır bu işin içindeyim. Şu ana kadar ne Kilis'te ne de kendi işletmemizde herhangi bir vaka yaşanmadı, hiçbir şikayet almadık" ifadelerini kullandı.

İşlerin eskisi gibi olmadığını belirten genç usta, "Bu lezzetin yeniden tercih edilmesi biraz zaman alacak. Biz işimizin başındayız. Ürünlerimiz denetime açık. Seyyar çalışıyoruz ama önemli olan işi temiz yapmak. Bir işi yapıyorsan, düzgün ve hijyenik yapacaksın" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Osman Zeytçioğlu, "Kalite hiçbir zaman değişmez. Ailece gittiğimiz bir mekan. Bazı yeni yerlerde şüphe duyabilirsiniz ama sürekli yemek yediğiniz yerlerde kalite değişmez" diye konuştu" - KİLİS