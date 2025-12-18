Haberler

Zehirlenme haberleri Kilis'te sokak lezzetlerini vurdu

Zehirlenme haberleri Kilis'te sokak lezzetlerini vurdu
Güncelleme:
Kilis'te kokoreç ustası Kadir Uncuoğlu, İstanbul'da yaşanan olayların sektörlerindeki durgunluğa neden olduğunu ve bunu yanlış iletişimle ilişkilendirdiklerini belirtti. Ürünleriyle ilgili hiçbir olumsuz durum yaşamadıklarını vurguladı.

Kilis'te sokak lezzetlerine olan ilgide son dönemde düşüş yaşandığını belirten 23 yaşındaki genç kokoreç ustası, yaşanan durgunluğun ürünle değil, İstanbul'daki bazı olayların yanlış yansıtılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır kokoreç sektörünün içinde olduğunu ifade eden Kadir Uncuoğlu, mesleğin baba mesleği olduğunu belirterek, "Babam bu işi İstanbul Şirinevler Meydanı'nda yaptı. Biz de aynı mesleği Kilis'e taşıdık. Kilis'e ilk kokoreci getiren biziz" dedi.

Son dönemde işlerde düşüş yaşandığını dile getiren Uncuoğlu, "İstanbul'da yaşanan bazı olaylar kokoreçle ilişkilendirildi ancak yapılan araştırmalarda olayın kokoreçle değil, bir otelle ilgili olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen sektörde genel bir tedirginlik oluştu" diye konuştu.

Bugüne kadar hiçbir olumsuz vakayla karşılaşmadıklarını vurgulayan Uncuoğlu, "8 yıldır bu işin içindeyim. Şu ana kadar ne Kilis'te ne de kendi işletmemizde herhangi bir vaka yaşanmadı, hiçbir şikayet almadık" ifadelerini kullandı.

İşlerin eskisi gibi olmadığını belirten genç usta, "Bu lezzetin yeniden tercih edilmesi biraz zaman alacak. Biz işimizin başındayız. Ürünlerimiz denetime açık. Seyyar çalışıyoruz ama önemli olan işi temiz yapmak. Bir işi yapıyorsan, düzgün ve hijyenik yapacaksın" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Osman Zeytçioğlu, "Kalite hiçbir zaman değişmez. Ailece gittiğimiz bir mekan. Bazı yeni yerlerde şüphe duyabilirsiniz ama sürekli yemek yediğiniz yerlerde kalite değişmez" diye konuştu" - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
