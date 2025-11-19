Haberler

Kilis'te '81 İlde 81 Orman' Projesi Kapsamında 50 Bin Fidan Dikildi

Güncelleme:
Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan '81 İlde 81 Orman' projesi kapsamında, Kilis'te 50 bin fidan toprakla buluşturuldu. Proje, 2008-2017 döneminde başlatılmış ve bu yıl 81 ilde toplam 2,2 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 2008-2017 döneminde gerçekleştirilen proje, 2024'te yeniden hayata geçirildi.

Bankanın ikinci yüzyılının ilk yılında da devam eden projeyle bugüne kadar 17 ilde dikim töreni gerçekleştirildi. Yeni dönemde, 81 ilin tamamında yeni fidanları toprakla buluşturmayı amaçlayan projeyle beş yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki üç yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Sonbahar sezonundaki dikim törenlerinden dördüncüsü, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Yedigöz köyü, Afrinçayı Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde düzenlendi.

Törene, Kilis Orman İşletme Müdür Vekili Cem Mete Yılmaz, Türkiye İş Bankası Kilis Şube Müdürü Mahmut Dalcı, TEMA Vakfı Projeler ve Kurumsal İş Birliği Bölüm Başkan Yardımcısı Mehtap Kızılkaya'nın yanı sıra Kilisli öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Projeyle yüzde 21'i ormanlık alanlardan oluşan Yedigöz köyünde yer alan 38 hektarlık alanda 50 bin fidan toprakla buluştu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
