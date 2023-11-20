Kilis'te 300 Yıllık Zeytin Ağaçlarında Hasat Devam Ediyor

Zeytinde önemli üretim merkezlerinden biri olan Sınır kenti Kilis'te 300 yıllık zeytin ağaçlarında hasat hız kesmeden devam ediyor. Rekoltenin düşük olduğu senede yağ verimi ve fiyatlarda yüksek.

Zeytinde önemli üretim merkezlerinden biri olan Sınır kenti Kilis'te 300 yıllık zeytin ağaçlarında hasat hız kesmeden devam ediyor. Rekoltenin düşük olduğu senede yağ verimi ve fiyatlarda yüksek.

Osmanlı'dan miras kalan 300 yıllık ağaçlardan zeytin hasadı sınır kent Kilis'te devam ediyor. Rekoltenin düşük olduğu senede var yılı gibi yüksek verimle Yok yılında Tüm Türkiye de olduğu gibi Kilis'te de zeytin hasadına devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zeytin tarlalarının yolunu tutan çiftçiler tarım işçileriyle birlikte 3 asırlık olan Osmanlıdan miras olarak kalan zeytinin hasadına devam ediyor.300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacında hasadın devam ettiğini söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Osmanlıdan miras kalan 300 yıllık olan ağaçlardan hasat devam ediyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen rekolte düşük fiyatlar yüksek çiftçinin de yüzünü güldürdü" dedi.

"300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacında hasat devam ediyor"

Tadı ve aromasıyla vazgeçilmez zeytinyağına sahip olduklarını söyleyen Özdemir, " Almanya'da düzenlenen uluslararası zeytinyağı yarışmasında altın madalya alan zeytinyağına sahibiz. Yağın içerisindeki polifenol oranı yüksek asit oranı ise çok düşük. Günün ilk ışığıyla birlikte tarlaların yollarını tutup hasadı yapmaya geliyorlar" şeklinde konuştu.

"3 asırlık ağaçlara gözümüz gibi bakıyoruz"

300 yaşındaki zeytin ağaçlarına gözleri gibi baktıklarını söyleyen çiftçi Bülent Özçelik," Zeytin hasadına başladık ve 5'inci kuşak olarak ağaçlara gözlerimiz bakıyoruz. Osmanlı'dan bize miras kalan ağaçlardır. Elimizden geldikçe sadece yağını ve odununu değil mirasa sahip çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasadı devam eden zeytinde rekoltenin düşük olduğunu söyleyen çiftçi Şerafettin Özçelik, "Kuraklıktan dolayı ülkemizde de olduğu gibi Kilis'te de rekolte çok düşük. Fiyatlar yüksek olduğundan dolayı çiftçilerin yüzleri gülüyor. Bir yıl boyunca emek isteyen ağaçlardan meyvemizi toplama zamanındayız" diye konuştu. - KİLİS