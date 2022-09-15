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Kılıçdaroğlu'ndan sosyal konut projesiyle ilgili ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrısı var

Ekonomi Haberleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyona yakın insanın başvuru yaptığı sosyal konut projesiyle ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, bir de çağrıda bulunarak, "Sana inanalım istiyorsan bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir." ifadelerini kullandı.

Yüzyılın konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından dün ilk başvurular başladı. E- devlet ve bankalar aracılığıyla alınan sosyal konut başvurularına 2 günde 2 milyona yakın insan başvurdu.

Başvuru koşulları ve proje detayları TOKİ'nin sitesinde açıklanırken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP lideri açıklamalarına şöyle devam etti: "Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Kılıçdaroğlu'ndan sosyal konut projesiyle ilgili ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrısı var

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Konut Twitter Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Murat Gonulalcak:

Cahil olduğunu düşünüyorum tabiki müteahhit yapıp parasını alacak banka ve devlet ödeyecek faiz ise memur maaşı zammı kadar artacak yahu niyye iyi bir yazı yazmiyon veya konusmuyon

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Bilir Kişi:

Valla sıktın artık ya gerçekten bay kemal gerçekten bıktırdın. O kadar dayanağı olmayan şeyler söyledin ettin, alayı yalanlandı fos çıktı. Utanın be artık insanları aptal yerine koymaktan. şu 2023 te hezimet gelince, bu şahsı şutlayın. artık güldürmüyor da cidden.

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Murat Kılıç:

Bu iş ne heykel yapmaya ne de bozuk çeşme değiştirmeye benzemez. Bu iş seni çokkkk aşar Kılıçtaroğlu..

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